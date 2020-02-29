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Поврежденная крыша.

Дети без крова не останутся: примэрия выделит деньги

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200229/29364914/Deti-bez-krova-ne-ostanutsya-primeriya-vydelit-dengi-.html

Столичные власти изыскали необходимую сумму для ремонта крыш двух учебных заведений из пригорода, которые пострадали от сильного ветра. 

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Деньги будут выделены из резервного фонда муниципия. Школа в коммуне Тогатин получит 299 тысяч, 46 тысяч пойдут детскому саду в коммуне Будешты. Об этом в соцсетях написал примар Кишинева Иона Чебан.

"Учебный год в самом разгаре, поэтому работы должны быть сделаны в срочном порядке", - добавил глава кишиневской администрации.   

 

Градоначальник подчеркнул, что решение было принято после обращения примэрий обоих населенных пунктов.

24 февраля в Молдове действовал "желтый код" в связи сильным ветром. 

Десятки населенных пунктов остались без света, в Кишиневе, Бельцах и во многих районах Молдовы буря повалила старые деревья и повредила крыши строений.

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