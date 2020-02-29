Дети без крова не останутся: примэрия выделит деньги

Столичные власти изыскали необходимую сумму для ремонта крыш двух учебных заведений из пригорода, которые пострадали от сильного ветра.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Деньги будут выделены из резервного фонда муниципия. Школа в коммуне Тогатин получит 299 тысяч, 46 тысяч пойдут детскому саду в коммуне Будешты. Об этом в соцсетях написал примар Кишинева Иона Чебан.

"Учебный год в самом разгаре, поэтому работы должны быть сделаны в срочном порядке", - добавил глава кишиневской администрации.

Градоначальник подчеркнул, что решение было принято после обращения примэрий обоих населенных пунктов.

24 февраля в Молдове действовал "желтый код" в связи сильным ветром.

Десятки населенных пунктов остались без света, в Кишиневе, Бельцах и во многих районах Молдовы буря повалила старые деревья и повредила крыши строений.

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