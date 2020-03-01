Психолог: чем больше в Молдове будут бояться коронавируса, тем хуже для людей

В республике, к счастью, пока не было зарегистрировано ни одного случае заболевания коронавирсуом, но многие граждане страны опасаются подхватить заразу, корреспондент Sputnik Молдова выяснял, почему так происходит.

КИШИНЕВ, 1 мар - Sputnik. За последние дни в республике не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом регулярно сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения, труда и соцзащиты.

Медики утверждают, что тем, кто более молод и не достиг возрастной отметки в 65-70 лет, волноваться сильно не стоит, поскольку вирус нового типа поражает именно пожилых, особенно тех из них, кто страдает хроническими заболеваниями.

Но "подстегнул" граждан Молдовы появление нескольких случаев инфицирования в Румынии. Первый заболевший, 20-летний молодой человек из уезде Горж, находится в вирусологическом институте в Бухаресте. Его состояние врачи оценили как удовлетворительное, жизни пациента ничего не угрожает.

Мнительность - главный враг иммунитета

На улицах столицы и других молдавских городов - довольно много людей разных возрастов в медицинских масках. Почему страх подхватить заразу так силен, как обезопасить себя от негативных мыслей - ответ на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева.

Эмоциональное состояние человека напрямую связано с физическим, соматические реакции - отражение реального самочувствия, утверждает психолог. Надо научиться правильно относиться к тому, что пугает человека. Во-первых, не стоит находиться в состоянии реакции, сосредотачивать внимание на том, что пугает в данный момент, а искать пути решения - что делать с этим фактом, как себя вести в конкретно-сложившейся ситуации.

"Чем больше человек будет слушать информации о страшных последствиях, к которым приводит коронавирус, чем больше он будет переживать, тем больше вреда будет для психологии, а на этом фоне возможно и ослабление иммунитета и, как результат, организм будет более уязвим для вирусов и инфекций", - сказала Ковалева.

По мнению психолога, в условиях, при которых мировые СМИ пестрят информацией о вспышках коронавируса, надо научиться подбадривать себя, смещать свое внимание в сторону позитивных вещей, постоянно думать о хорошем. С психологической точки зрения здесь наиболее поможет аутотренинг, умение переключать внимание, не засорять свой эмоциональный фон мыслями о том, что можно заразиться новым типом вируса, не впадать в приступы мнительности, не накручивать самого себя.

Правительство "держит руку на пульсе"

Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на заседании национального штаба по контролю коронавируса нового типа потребовала нарастить потенциал Нацагенства общественного здоровья по обработке эпидемиологических опросников для обеспечения оперативности передачи данных участковым врачам и дополнительной оценке возможностей медико-санитарных учреждений по обеспечению лекарствами и медсредствами.

Думбрэвяну отметила, что Минздрав ведет переговоры по закупке еще 1000 тестов по выявлению коронавируса нового типа. Кроме того, совместно с Погранполицией будут организованы учения по отработке алгоритма совместных действий в случае обнаружения пациента с симптомами коронавируса нового типа.

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела. Более того, сотрудники Пограничной полиции хорошо осведомлены о симптомах нового вируса и знают рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Приезжающие в республику из стран, где зафиксированы вспышки вируса нового типа, заполняют на пограничных пунктах эпидемиологические опросники, куда вносят свои паспортные данные и адрес прописки, чтобы семейные врачи могли проследить за их состоянием здоровья в дальнейшем.

По словам министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну, сейчас в республике есть граждане, которые сами обращаются с симптомами, вызывающими у них тревогу. Жители страны хотят проверить, обоснованы или нет их страхи. Пока коронавирус не был выявлен ни у одного из обратившихся.

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