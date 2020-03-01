Празднуем "Мэрцишор" — народные традиции и поверья первого дня весны

В Молдову пришла весна, а вместе с ней и красивый традиционный праздник, символом которого стали переплетенные алые и белые нити.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Весну в Молдове встречают "мэрцишорами" — весенним украшением, которое символизирует любовь, обновление, пробуждение природы, красоту и надежду.

Легенды и традиции

В основу народного праздника легли сразу несколько народных легенд, самая известная из которых рассказывает о хрупком цветке с белоснежными лепестками Гиочеле, который пытался уничтожить злобный зимний вихрь Кривэц. Цветок спасла Весна, которая прикрыла цветок теплыми руками, и уколовшись о шип, оросила своей алой кровью лепестки.

Легенды стали основой красивой традиции — дарить друг другу, и обязательно, любимым людям, красно-белые украшения-мэрцишоры, которые, приколов на одежду, носят весь март.

В конце марта украшение не выбрасывают, это дурная примета. Принято его прикалывать на фруктовое дерево и при этом загадать желание.

А само слово "мэрцишор" происходит от уменьшительного названия месяца марта - "мартик".

День, ставший частью наследия ЮНЕСКО

Праздник "Мэрцишор" был включен в список культурного наследия человечества под эгидой Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО.

На сайте ЮНЕСКО отмечается, что включение в этот список праздника первого дня весны произошло по инициативе четырех стран — Молдовы, Румынии, Болгарии и Македонии.

В Македонии этот праздник называется "Мартинки", а в Болгарии — "Мартеница". Традиции празднования также схожи — как и в Молдове, в этих странах носят красно-белые украшения и проводят народные гулянья.

Концерты и праздничные гуляния

С 1 по 10 марта в Кишиневе пройдет международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор", организованный министерством просвещения, культуры и исследований совместно с концертными учреждениями.

Первый международный музыкальный фестиваль "Мэрцишор" состоялся в 1966 году в здании Национальной филармонии. Сейчас программа мероприятия очень разнообразна - от симфонических концертов до выступлений иностранных и молдавских артистов в жанре фолк- и поп-музыки.

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