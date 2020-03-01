Примэрия Кишинева запустила информационную кампанию "Мой город"

В подготовленном ролике представлены исторические и статистические данные о городе: количество детских садов и школ, сеть муниципальных библиотек, музеев, театров, памятников и парков.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. В Кишиневе стартовала информационная кампания под названием "Мой город". Об этом объявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Старт кампании был обозначен специальным видеороликом, в котором рассказывается о красоте Кишинева, его архитектурных и исторических достопримечательностях.

Цель проекта заключается в том, чтобы продвигать образ Кишинева, знакомить с молдавской столицей гостей города, способствовать развитию туризма.

В ролике также представлены исторические и статистические данные о городе: количество детских садов и школ, сеть муниципальных библиотек, музеев, театров, памятников, парков, информация о пригородах, которые входят в состав муниципия.

"Нам есть, чем гордиться!", - написал в социальных сетях Ион Чебан.

Видеоролик будут показывать на табло в муниципальном общественном транспорте, в троллейбусах и автобусах.

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