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Мэрцишор

Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с наступлением весны

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200301/29370779/igor-dodon-pozdravil-zhiteley-moldovy-s-nastupleniem-vesny.html

Прикрепляя к одежде мэрцишор, каждый из нас становится чуть ближе к дому и к родным краям, сказал глава государства в своем обращении.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к жителям страны с поздравлениями по случаю наступления весеннего праздника.

Мэрцишор является символом нашего народа, сказал глава государства в своем обращении.

Он выразил уверенность, что в этот день каждый последует традиции и подарит близким весеннее украшение из красных и белых нитей.

Мэрцишор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Празднуем "Мэрцишор" — народные традиции и поверья первого дня весны

"Прикрепляя к одежде мэрцишор, каждый из нас становится чуть ближе к дому и к родным краям. Я рад, что эти нити и сегодня объединяют наших граждан по всему миру", - написал Додон в Facebook.

В основу народного праздника "Мэрцишор" легли народные легенды, посвященные наступлению весны. В день 1 марта, по традиции, люди дарят своим близким красно-белые украшения-мэрцишоры, которые, приколов на одежду, носят весь март.

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