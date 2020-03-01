Игорь Додон поздравил жителей Молдовы с наступлением весны

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обратился к жителям страны с поздравлениями по случаю наступления весеннего праздника.
Мэрцишор является символом нашего народа, сказал глава государства в своем обращении.
Он выразил уверенность, что в этот день каждый последует традиции и подарит близким весеннее украшение из красных и белых нитей.
"Прикрепляя к одежде мэрцишор, каждый из нас становится чуть ближе к дому и к родным краям. Я рад, что эти нити и сегодня объединяют наших граждан по всему миру", - написал Додон в Facebook.
В основу народного праздника "Мэрцишор" легли народные легенды, посвященные наступлению весны. В день 1 марта, по традиции, люди дарят своим близким красно-белые украшения-мэрцишоры, которые, приколов на одежду, носят весь март.
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