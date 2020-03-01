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Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров

Минздрав сообщил о ситуации с коронавирусом в Молдове за минувшие сутки

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200301/29371372/minzdrav-soobschil-o-situatsii-s-koronavirusom-v-moldove-za-minuvshie-sutki.html

Из Италии вернулись более 800 жителей Молдовы, все они заполнили эпидемиологические анкеты и прошли через термосканеры.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. За минувшие 24 часа на территории Молдовы не было зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

Фармацевт в защитной респираторной маске.
© AFP 2019 / Miguel Medina
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Об этом объявило министерство здравоохранения, которое ежедневно публикует сводку по эпидемиологической ситуации в стране.

По данным государственных служб, за сутки границу Молдовы пересекли около 24 тысяч человек, из которых 819 вернулись из Италии. Все прибывшие с Апеннин заполнили эпидемиологические анкеты и прошли обследование термосканером. Подозрительных симптомов не выявлено ни у одного человека.

В инфекционную больницу "Тома Чорбэ" за это время обратились 56 человек, в том числе 14 пациентов с дыхательными инфекциями и сезонным гриппом.

На границах Молдовы приняты меры по борьбе с коронавирусом

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

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Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.

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