Полиция о насилии в семье: "Во многих случаях у нас связаны руки"

Почему дебоширы иногда остаются безнаказанными, и как защититься от домашнего насилия, рассказал эксперт в эфире радио Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Пробелы в законодательстве иногда не позволяют полиции незамедлительно защитить жертв домашнего насилия. Позволяется отселить супруга-агрессора, запретив ему общаться с жертвой на строк до трех месяцев. Однако бывают обстоятельства, в которых правоохранительные органы не могут оперативно вмешаться в ситуацию.

Об этом в радиостудии Sputnik Молдова рассказал Генадие Нямцу, начальник отдела главного управления общественной безопасности Генерального инспектората полиции.

"В некоторых ситуациях у полиции связаны руки. Закон гласит, что дебошир может быть задержан на срок до трех часов в случае, если он совершает правонарушение. Но, например, если агрессор находится в состоянии опьянения, как это часто бывает, мы не можем применять к нему какие-либо процессуальные действия, пока он не протрезвеет. И когда эти три часа проходят, то полиции уже трудно принять меры к агрессору", - объяснил Геннадий Нямцу.

Закон также гласит, что дебошир может быть задержан только с разрешения следственного судьи.

"Часто случаи насилия происходят по вечерам, в выходные или праздничные дни. Какое судебное учреждение в это время предоставит следственного судью, который примет решение о задержании на срок до 24 часов, до рассмотрения дела в суде? - сказал эксперт.

В этих условиях, если акт насилия происходит в пятницу вечером, нам приходится ждать до понедельника, мы не можем действовать, потому что так мы нарушим права граждан", - отметил Нямцу.

В прошлом году полиция зарегистрировала 11800 вызовов, связанных с жестоким обращением в семье. В конечном итоге из них было расследовано 2600 случаев и выдано более 5 тысяч запретительных ордеров - временной меры защиты жертвы бытового насилия, которая заключается в немедленном удалении агрессора из дома и установлении запрета на общение, чтобы предотвратить повторение насильственных действий.

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