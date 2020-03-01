В примэрии Кишинева обсудят маршрутки, COVID-19 и весеннюю уборку

Среди вопросов, которыми в понедельник займутся муниципальные службы - также эвакуация незаконных киосков, заборов и рекламных щитов, а также ликвидация неприятного запаха с очистных сооружений.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Стала известна повестка оперативного заседания муниципальных служб, которое состоится в понедельник в мэрии Кишинева под председательством генерального примара Иона Чебана.

Прежде всего в столичной администрации обсудят проблему с перебоями в работе общественного транспорта. Ранее несколько владельцев "маршруток" объявили о временном прекращении работы в понедельник, требуя повысить плату за проезд или выделить постоянные субсидии. В заседании будут участвовать Виталий Копач, начальник городского автобусного парка, и Дорин Черный, глава Кишиневского управления электротранспорта.

Еще одним важным вопросом для обсуждения станет эпидемиологическая ситуация в муниципии Кишинев в связи с угрозой вспышки заболевания вирусом COVID-19. С отчетом выступят Николае Фуртуна, директор Национального агентства общественного здравоохранения, а также руководители профильных управлений муниципия.

Кроме того, участники заседания обсудят весеннюю кампанию по уборке города, а также планы по эвакуации незаконных киосков, демонтажу уличных рекламных щитов, возведенных без разрешения заборов и других сооружений.

Также будет заслушан отчет о действиях, предпринятых для устранения запаха на станции очистки сточных вод в Кишиневе.

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