22:09 01 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Примэрия Кишинева

В примэрии Кишинева обсудят маршрутки, COVID-19 и весеннюю уборку

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
39 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200301/29374818/v-primerii-kishineva-obsudyat-marshrutki-covid-19-i-vesennyuyu-uborku.html

Среди вопросов, которыми в понедельник займутся муниципальные службы - также эвакуация незаконных киосков, заборов и рекламных щитов, а также ликвидация неприятного запаха с очистных сооружений.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Стала известна повестка оперативного заседания муниципальных служб, которое состоится в понедельник в мэрии Кишинева под председательством генерального примара Иона Чебана.

Прежде всего в столичной администрации обсудят проблему с перебоями в работе общественного транспорта. Ранее несколько владельцев "маршруток" объявили о временном прекращении работы в понедельник, требуя повысить плату за проезд или выделить постоянные субсидии. В заседании будут участвовать Виталий Копач, начальник городского автобусного парка, и Дорин Черный, глава Кишиневского управления электротранспорта.

Примария Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
Примэрия Кишинева запустила информационную кампанию "Мой город"

Еще одним важным вопросом для обсуждения станет эпидемиологическая ситуация в муниципии Кишинев в связи с угрозой вспышки заболевания вирусом COVID-19. С отчетом выступят Николае Фуртуна, директор Национального агентства общественного здравоохранения, а также руководители профильных управлений муниципия.

Кроме того, участники заседания обсудят весеннюю кампанию по уборке города, а также планы по эвакуации незаконных киосков, демонтажу уличных рекламных щитов, возведенных без разрешения заборов и других сооружений.

Также будет заслушан отчет о действиях, предпринятых для устранения запаха на станции очистки сточных вод в Кишиневе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Примэрия обновит городской автобусный парк
Дети без крова не останутся: примэрия выделит деньги
Теги:
примэрия Кишинева


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Открытие фестиваля.
В Кишиневе открылся музыкальный фестиваль "Мэрцишор-2020"
Широкая масленица в Тирасполе
Масленичное веселье разгулялось в самом центре Тирасполя
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться