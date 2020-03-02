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Блошиный рынок

Какой "секонд-хэнд" запретили в Молдове — решение правительства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200302/29361447/kakoy-sekond-khend-zapretili-v-moldove-reshenie-pravitelstva.html

Ограничительные меры при импорте и продаже подержанных товаров приняты в целях обеспечения общественной гигиены и безопасности потребителей.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Правительство ввело запрет на импорт, продажу или бесплатное распространение некоторых категорий товаров "секонд-хэнд".

В число запрещенных попали бывшее в употреблении нижнее белье для всех возрастов, мягкие игрушки с набивкой, детские пустышки, изделия для прорезания зубов, предметы личной гигиены, аэрозольные диспенсеры, косметика и парики.

Соответствующие поправки к постановлению №427 "Об импорте и реализации некоторых бывших в употреблении товаров личного пользования” были опубликованы в "Monitorul Oficial".

Обувь.
© Sputnik / Ирина Калашникова
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Эти меры приняты в целях обеспечения общественной гигиены и безопасности потребителей.

Согласно документу, Национальное агентство общественного здоровья обязано незамедлительно принять меры предосторожности в случае, если нарушение постановление приведет к вспышке инфекционных заболеваний.

Правительство также ввело правило, которое обязывает продавца по запросу обеспечивать доступ контрольных органов и покупателей ко всем документам, на основании которых осуществляется его деятельность, а также к документам, подтверждающим происхождение и безвредность используемых товаров личного пользования.

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Маркетинг подержанной обуви, одежды и текстиля и игрушек будет разрешен только на специализированных рынках подержанных товаров, на смешанных рынках, отвечающих необходимым условиям, а также в специализированных магазинах.

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Теги:
секонд-хенд


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