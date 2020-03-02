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Молдавские ковры, архивное фото.

Владельцы ковров могут пострадать - в примэрии Кишинева обсуждают наказание

© Sputnik / Дарья Чернега
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200302/29362525/vladeltsy-kovrov-mogut-postradat-v-merii-kishineva-obsuzhdayut-kak-ikh-nakazat.html

Скоро привычная для многих жителей многоэтажек Кишинева картинка, когда кто-то из жильцов выбивает ковер на улице, может исчезнуть - за такую вольность намерены ввести штрафы.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Металлические стойки для выбивания ковров в столице администрация города предлагает демонтировать, а тех, кто будет чистить эти шерстяные и синтетические украшения интерьера во дворах многоквартирных домов, штрафовать.

Такого рода проект о санитарных условиях и поддержании чистоты в городе предложен на общественное обсуждение Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства примэрии Кишинева. 

Основной аргумент, подтолкнувший подразделения примэрии столицы к такому решению, - создание неудобства другим жильцам многоэтажек. Об этом заявил глава Управления ЖКХ примэрии Кишинева Ион Бурдюмов. По его словам, после того, как жильцы выбивают ковры на улице, пыль и бактерии оседают на стеклах припаркованных автомобилей и на внешней поверхности окон жильцов первых и вторых этажей зданий. 

Чиновники из администрации города также предлагают убрать из дворов в спальных районах города уличные сушки для белья, поскольку эстетики внешнему виду города вывешенные интимные предметы гардероба и прочие личные вещи жильцов не добавляют.
Ковры
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Запрет на выбивание ковров во дворах действовал в молдавской столице и до сих пор, однако был почти негласным. Теперь предлагается вводить штрафы за такую вольность. Но размером 

Проект пока не принят и вынесен на обсуждение кишиневцев. Что касается предложений, которые возникнут у всех жителей столицы, их можно отправлять до 2 марта (включительно) по электронному адресу Управления ЖКХ города locativ.comunal@gmail.com.

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Теги:
штрафы, Кишинев, ковры


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