Владельцы ковров могут пострадать - в примэрии Кишинева обсуждают наказание

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Металлические стойки для выбивания ковров в столице администрация города предлагает демонтировать, а тех, кто будет чистить эти шерстяные и синтетические украшения интерьера во дворах многоквартирных домов, штрафовать.
Такого рода проект о санитарных условиях и поддержании чистоты в городе предложен на общественное обсуждение Главным управлением жилищно-коммунального хозяйства примэрии Кишинева.
Основной аргумент, подтолкнувший подразделения примэрии столицы к такому решению, - создание неудобства другим жильцам многоэтажек. Об этом заявил глава Управления ЖКХ примэрии Кишинева Ион Бурдюмов. По его словам, после того, как жильцы выбивают ковры на улице, пыль и бактерии оседают на стеклах припаркованных автомобилей и на внешней поверхности окон жильцов первых и вторых этажей зданий.
Чиновники из администрации города также предлагают убрать из дворов в спальных районах города уличные сушки для белья, поскольку эстетики внешнему виду города вывешенные интимные предметы гардероба и прочие личные вещи жильцов не добавляют.© Sputnik / Владимир Вяткин
Запрет на выбивание ковров во дворах действовал в молдавской столице и до сих пор, однако был почти негласным. Теперь предлагается вводить штрафы за такую вольность. Но размером
Проект пока не принят и вынесен на обсуждение кишиневцев. Что касается предложений, которые возникнут у всех жителей столицы, их можно отправлять до 2 марта (включительно) по электронному адресу Управления ЖКХ города locativ.comunal@gmail.com.
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