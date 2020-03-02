Педиатр рассказал, как бороться с нехваткой витамина D у детей

Витамин D содержится в еде лишь в небольших количествах, а он необходим для развития детского организма. Как избежать дефицита витамина D, в эфире радио Sputnik Молдова рассказал врач.

КИШИНЕВ, 2 мар — Sputnik. Основная роль витамина D заключается в поддержании уровня кальция и фосфора в крови, что способствует здоровью костей, обеспечивает оптимальное функционирование иммунной системы и сердечно-сосудистой системы и гарантирует здоровую мускулатуру.

Об этом говорил педиатр Игорь Плетосу в радиостудии Sputnik Молдова.

По словам врача, правильный прием витамина D чрезвычайно важен в первый год жизни малыша. Редким, но серьезным заболеванием, вызванным дефицитом витамина D, может стать рахит. Добавки витамина D могут предотвратить эту проблему.

"Результаты многолетних исследований показали, что витамин D участвует в развитии и созревании эндокринной, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и нервно-психической системы ребенка", - заметил педиатр.

Игорь Плетосу напомнил, что лучшим детским питанием является грудное молоко, однако в нем может не хватать витамина D, содержание которого в молоке составляет, в среднем, от 4 до 40 единиц действия (ЕД) на литр, чего недостаточно.

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения в отношении витамина D составляют 400 ЕД в день для детей в возрасте до 12 месяцев и 600 ЕД для более старших детей и подростков.

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