Первые лица Молдовы сделали совместное заявление

Президент страны, спикер парламента и премьер-министр отметили стремление молдавского народа жить в мире и согласии.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаная и премьер-министр Ион Кику обратились к гражданам страны, отметив, что "политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта"

В совместном заявлении подчеркивается, что 2 марта 1992 года была открыта новая страница в истории современной Республики Молдова. Тогда наша страна стала полноправным государством – членом Организации Объединённых Наций.

Президент, спикер и премьер министр напомнили также, что 28 лет назад начался конфликт на Днестре.

"В День памяти – 2 марта – мы вспоминаем всех тех, кто стал жертвой вооружённого конфликта на Днестре, говорится в заявлении. Трагические события 1992 года стали самой мрачной и печальной страницей в новейшей истории нашей страны. Последствия тех вооруженных столкновений до сих пор ощущаются в молдавском обществе и оказывают влияние на политическую и социально-экономическую жизнь", - говорится в заявлении.

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По мнению представителей власти, "политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта".

В завершении авторы послания отметили стремление молдавского народа жить в мире и согласии, а также призвали всех к дальнейшему созиданию и развитию Республики Молдова.

Трагическую дату начала вооруженного конфликта на Днестре отмечают как в Правобережье, так и в непризнанной ПМР, где также проходят памятные мероприятия.

Конфликт на Днестре начался 2 марта в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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