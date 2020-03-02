Памятные мероприятия в Кишиневе по случаю годовщины конфликта на Днестре

Трагическую дату начала вооруженного конфликта на Днестре отмечают как в Правобережье, так и в непризнанной ПМР, где также проходят памятные мероприятия.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. В понедельник исполняется 28 лет со дня начала вооруженного конфликта на Днестре. В связи с этим в Кишиневе на мемориальном комплексе "Вечность" прошла памятная церемония, в которой приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаная и премрьер-министр Ион Кику.

Они возложили цветы к вечному огню, а после Игорь Додон сделал заявление для прессы.

"Война на Днестре - это трагедия. Никогда не забудем, что люди с обоих берегов Днестра погибли в том конфликте. Наша задача - найти консенсус. Не исключаю, что он может быть найден на определенном этапе. Мы в поиске этого решения", - отметил Додон.

Глава государства отметил, что в прошлом году Россия выступила с инициативой вывести военный контингент с левого берега Днестра.

Додон считает, что необходимо найти решение для поддержания стабильности в регионе.

Трагическую дату начала вооруженного конфликта на Днестре отмечают как в Правобережье, так и в непризнанной ПМР, где также проходят памятные мероприятия.

Вооруженный конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года.

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