12:35 02 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.46
  • USD17.70
  • RUB0.26
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Возложение цветов на мемориале Вечность.

Памятные мероприятия в Кишиневе по случаю годовщины конфликта на Днестре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
129 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200302/29379806/pamyatnye-meropriyatiya-v-kishineve-po-sluchayu-godovschiny-konflikta-na-dnestre.html

Трагическую дату начала вооруженного конфликта на Днестре отмечают как в Правобережье, так и в непризнанной ПМР, где также проходят памятные мероприятия.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. В понедельник исполняется 28 лет со дня начала вооруженного конфликта на Днестре. В связи с этим в Кишиневе на мемориальном комплексе "Вечность" прошла памятная церемония, в которой приняли участие президент Молдовы Игорь Додон, председатель парламента Зинаида Гречаная и премрьер-министр Ион Кику. 

Они возложили цветы к вечному огню, а после Игорь Додон сделал заявление для прессы.

"Война на Днестре - это трагедия. Никогда не забудем, что люди с обоих берегов Днестра погибли в том конфликте. Наша задача - найти консенсус. Не исключаю, что он может быть найден на определенном этапе. Мы в поиске этого решения", - отметил Додон. 

Глава государства отметил, что в прошлом году Россия выступила с инициативой вывести военный контингент с левого берега Днестра. 

Додон считает, что необходимо найти решение для поддержания стабильности в регионе.

Трагическую дату начала вооруженного конфликта на Днестре отмечают как в Правобережье, так и в непризнанной ПМР, где также проходят памятные мероприятия.

Вооруженный конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Тихий Приднестровский конфликт: конкуренция обостряется
Эксперт указал на попытки разморозить конфликт на Днестре
Колацки: приднестровский конфликт — это головоломка по типу "Кода да Винчи"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Открытие фестиваля.
В Кишиневе открылся музыкальный фестиваль "Мэрцишор-2020"
Широкая масленица в Тирасполе
Масленичное веселье разгулялось в самом центре Тирасполя
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться