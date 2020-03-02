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Пассажиры поезда на железнодорожном вокзале.

Среди пассажиров поезда Кишинев-Бухарест будет проведен необычный опрос

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200302/29381694/sredi-passazhirov-poezda-kishinev-bukharest-budet-proveden-neobychnyy-opros.html

Опросы будут распространяться среди пассажиров в печатном варианте на румынском, русском и английском языках.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Предприятие "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) проведет опрос среди пассажиров поезда Кишинев-Бухарест, который пройдет до 31 марта. Вопросник включает в себя двенадцать пунктов, путешественникам предлагается ответить на них, чтобы определить уровень комфорта, предоставляемый предприятием, подходящее время отправления поезда с бухарестского железнодорожного вокзала, способы приобретения билетов и другое.  

Железная дорога.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Опросы будут распространяться в печатном варианте на румынском, русском и английском языках, они будут доступны на веб-странице предприятия, а также в социальных сетях.

Аналогичный опрос проводился год назад среди пассажиров поезда Кишинев-Одесса, а собранные ответы позволили выявить проблемы и быстро привлечь возможности ЖДМ для улучшения качества предоставляемых услуг.

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