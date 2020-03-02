Государство стимулирует молдавскую молодежь не уезжать из дома - подробности

Приобретение квартиры или дома для большинства молодых людей в Молдове зачастую становится несбыточной мечтой, одним из выходом из положения становится участие в государственной программе "Prima casă", благодаря которой сотни семей обзавелись недвижимостью.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. Число квартир и домов, которые приобрели граждане Молдовы за весь период деятельности государственной программы "Prima casă", запущенной в 2018 году, составило 4108. Общая сумма кредитов, которые молодые семьи и жители страны взяли на льготных условиях в коммерческих банках для приобретения недвижимости, также впечатляет - 1 миллиард 26 миллионов леев.

Интересен и социальный срез участников программы. Так, в 2882 случаях кредиты на квартиры взяли молодые семьи, а 1226 займов пришлось на неженатых и незамужних мужчин и женщин. Средний возраст заемщиков кредитов составил 31,2 года, а общая площадь приобретенного жилья за все время существования госпрограммы приблизилась к 60 тысячам квадратных метров. © Sputnik / Мирослав Ротарь Вся правда о госпрограмме "Prima Casa": что так и не поняли молдаване

Стоимость же одной квартиры или дома, приобретенных жителями республики на льготных условиях, в среднем, составляет 592 тысячи леев. Из общего числа приобретенной недвижимости, 3788 приходится на квартиры в многоэтажках, а 320 - на индивидуальные дома в сельской местности.

В министерстве финансов Молдовы сообщили, что в ближайшее время ведомство разработает поправки к государственной программе, посредством которых возможности участия в ней граждан страны будут существенно расширены. Такие меры государство предпринимает для удержания в стране трудоспособных молодых специалистов и противодействия оттоку граждан за рубеж. Сейчас участником госпрограммы "Prima casă" может стать любой трудоустроенный гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 45 лет.

Сколько зарплат в год надо семье на ипотеку

Несмотря на продолжающийся отток населения из страны, 2019 год стал одним из самых масштабных по покупке жилья гражданами Молдовы. Все это объясняется несколькими факторами. По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, отмечен рост доходов населения, а также покупательской способности. Кроме того, банки выходят с более выгодными предложениями.

"В условиях, когда ипотека дешевая, ее легче выплачивать, и банки предлагают более льготные кредиты. Это как-то сдвинуло рынок недвижимости. Плюс ко всему выросли доходы населения. Если до этого времени в большинстве своем квартиры покупали исключительно на деньги, заработанные за границей, то сейчас реально приобрести квартиру и за счет средств, заработанных в стране", - считает эксперт.

На покупку квартиры площадью 70 квадратных метров в 2019 году требовалось порядка девяти годовых зарплат, то есть в три раза меньше, чем десять лет назад, отмечает эксперт. По его мнению, страна приближается к показателю в восемь годовых зарплат.

В 2019 году среднемесячный размер заработной платы по экономике составлял 6 975 леев.

Население уезжает, а цены на квартиры - высокие

Рынок недвижимости – один из немногих, на которых в Молдове можно было заработать. Именно поэтому на рынке недвижимости в Молдове появилось много инвесторов. В результате цены стали расти, но при этом отток населения из страны не уменьшился. И если большая часть активного населения работает за рубежом, то, разумеется, рано или поздно они начнут покупать недвижимость за рубежом, а на внутреннем рынке спрос будет падать.

"Проблема Молдовы не в том, что мы бедная страна, и у нас нет денег. Проблема в том, что у нас нет идей развития бизнеса. Эта не сугубо наша проблема, это общая проблема маленьких и неразвитых экономик", - заявил корреспонденту Sputnik Молдова Гырбу.

До 2010 в сфере недвижимости можно было заработать огромные деньги. А сейчас бизнесмены стали заложниками той ситуации, что у них нет новых идей. Многие предприниматели пытаются во что-то инвестировать денежные средства, которые у них есть, и идут уже проторенным путем – строят дома.

"Они ничего более оригинального придумать не могут, чем начать строить дома, которые, как оказалось, никому не нужны. Это дома-скворечники, где никто не думает об инфраструктуре, дорогах, детсадах, школах, парках. Просто строят дома", - заключил эксперт.

Пересесть на "первый автомобиль" вряд ли удастся

В конце декабря минувшего года премьер-министр Ион Кику заявил о возможном запуске государственной программы "Первый автомобиль", в основу которой заложен алгоритм уже действующего проекта "Prima Casă" ("Первый дом"). Тогда правительство представило подробности, условия, бюджет и цели новой программы.

В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова эксперт Станислав Гилецкий проанализировал, как эта программа, в случае ее запуска, повлияет на авторынок в Молдове, и каким образом отразится на состоянии экологии. Специалист также ответил на вопрос, может ли эта инициатива быть эффективной и рациональной.

По мнению Гилецкого, эта программа является неоправданной, поскольку число автомобилей в стране стремительно растет и без того, чтобы государство стимулировало граждан, пусть и на льготных условиях, приобретать машины.

По мнению Гилецкого, если проанализировать эти цифры, можно заметить, что сегодня не стоит побуждать граждан к приобретению автомобилей, продажи персональных авто в стране и так идут по возрастающей.

"Нет оснований тратить бюджетные деньги, чтобы стимулировать рост числа автомобилей в республике", - подчеркнул эксперт.

Гилецкий также отметил, что в условиях, когда участниками программы станут граждане страны со средним уровнем доходов, сложно говорить о том, что они будут покупать дорогие модели или вообще электромобили. Соответственно, способствуя тому, чтобы граждане покупали автомобили, государство получит на выходе ухудшение экологической обстановки в стране.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK