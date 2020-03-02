Протест у здания правительства Молдовы: что происходит в центре Кишинева

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре пикетируют здание правительства страны. Акция протеста не обошлась без инцидента.

© Sputnik / Miroslav Rotari Протест комбатантов у здания правительства Молдовы

Один из манифестантов разбил входную дверь помещения. Протестующие пробовали прорваться в здание правительства, чтобы передать совместное заявление, в котором среди прочего указано требование "о выводе российских войск с территории Молдовы".

© Sputnik / Miroslav Rotari Протест комбатантов у здания правительства Молдовы

Однако пройти в здание им не удалось - их не пропустили сотрудники правоохранительных органов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Кордон полиции у здания правительства

Манифестанты требуют отставки правительства. Протестующие заявляют, что не собираются уходить пока к ним не выйдет премьер Ион Кику.

Центр города заблокирован

Движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре заблокировано на участке Площадь великого национального собрания.

Общественный транспорт встал. В центре столицы образовались пробки.

© Sputnik / Miroslav Rotari Veteranii de război protestează în fața Guvernului

Что говорят в правительстве

Советник премьера Виталий Драганча заявил Sputnik Молдова, что лично говорил с несколькими манифестантами и констатирует отсутствие связи между ассоциациями ветеранов.

По его словам, глава правительства предпринимает меры с точки зрения решения проблем ветеранов с учетом сегодняшних возможностей. Он отметил, что невозможно решить проблемы, накопившиеся за 28 лет.

Памятная дата

В понедельник утром первые лица республики выступили с обращением, отметив, что "политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта".

По словам главы молдавского правительства, "страна еще не извлекла все уроки из приднестровского конфликта, что препятствует воссоединению в республике и эффективной работе политиков"

Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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