Пятьдесят "маршруток" приостановили свою работу: какой транспорт их заменит

Представители столичной примэрии предложили решение проблемы, связанной с невыходом в рейсы 50 микроавтобусов на пяти маршрутах столицы и пригородах.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Муниципалитет выделит большее количество автобусов, троллейбусов и микроавтобусов для обслуживания тех районов столицы и пригородов, где прекратили курсировать 50 микроавтобусов № 108, 129, 135 и 175, чтобы пассажиры не испытывали трудностей из-за данных изменений.

Об этом сообщил вице-примар Илие Чебан на заседании примэрии в понедельник, 2 марта.

На прошлой неделе администраторы микроавтобусов вышли на протест с требованием повышения тарифа на проезд с 3 до 6 леев.

Вице-примар выступил с категоричным заявлением в их адрес.

"Те администраторы маршрутов, которые протестовали на прошлой неделе, получили предупреждение, и если они снова необоснованно откажутся выйти на маршрут, контракты с ними будут расторгнуты", отметил Илие Чебан.

Ранее примар столицы Ион Чебан объявил, что примэрия расторгнет контракты с перевозчиками, которые участвовали в забастовке.

Он также потребовал вмешательства правоохранительных органов, чтобы узнать, как "отказники" могут быть привлечены к ответственности. Градоначальник отметил, что в случае подобных протестов будут пересмотрены графики работы муниципальных учреждений, в том числе школ и детских садов.

После этого администраторы микроавтобусов уточнили, что готовы сохранить прежний тариф - три лея за поездку - но при одном условии: убытки, которые они понесут, будут субсидироваться примэрией.

В свою очередь примар Ион Чебан выдвинул ряд условий перевозчикам: новые контракты с муниципалитетом, хорошие условия для пассажиров, стабильный график и электронная оплата проезда.

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