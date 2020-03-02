Премьер Молдовы о протестах в центре Кишинева: призываю всех к спокойствию

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику призвал протестующих к спокойствию и мудрости. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"2 марта - День памяти павших к конфликте на Днестре. Это день тех, кто боролся за Родину. Это день глубоких и душевных размышлений о прошлом и в то же время обнадеживающих заявлений о будущем. Ценю тот факт, что абсолютное большинство ветеранов были сегодня с властями Республики Молдова, чтобы отдать дань памяти героям. Мы все почтили их память минутой молчания", - написал премьер на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что правительство с 1 января 2020 года увеличило ежемесячное пособие ветеранам со 100 до 300 леев. Затем был разработан проект закона о повышении с 1 июля текущего года ежемесячных выплат вдовам с 250 до 500 леев. Подготовлен законопроект о предоставлении нетрудоустроенным ветеранам конфликта полисов медицинского страхования из госбюджета. На реабилитацию ветеранов выделено дополнительно 650 тысяч леев для финансирования Республиканского экспериментального центра по протезированию.

"Был рад узнать, что ветераны оценили наш жест, что они хотят стабильности и благополучия для Молдовы. Искренне убежден, что в конечном итоге произойдет территориальная реинтеграция Молдовы. Благодарю их также за поддержку", - отметил Кику.

По мнению главы кабмина, протест организован некоторыми скрытыми политическими силами, а группой протестующих манипулируют.

Как считает Кику, разрушение дверей правительства не является доказательством патриотизма.

"Сожалеем, что некоторые люди оказались в тени сил, желающих дестабилизации Республики Молдова, используя ненависть, агрессию и социальное разделение. Мы надеемся, они осознали, что были неправы. Призываю всех к спокойствию и мудрости. Только примирение и понимание обеспечат хорошее развитие страны и наше территориальное воссоединение", - отметил Кику.

Глава Минобороны Виктор Гайчук заявил журналистам, что не согласен, что правительство должно уйти в отставку.

"Чем чаще будет меняться правительство, тем хуже мы будем жить. Мы открыты к переговорам, мы звали ветеранов, часть требований уже выполнена, еще часть находится в работе, нельзя все сделать за один день", - сказал Гайчук.

В понедельник в центре Кишинева проходит протест. Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре пикетируют здание правительства страны. Акция протеста не обошлась без инцидента. Один из манифестантов разбил входную дверь помещения. Протестующие пробовали прорваться в здание правительства, чтобы передать совместное заявление, в котором среди прочего указано требование "о выводе российских войск с территории Молдовы". Однако пройти в здание им не удалось - их не пропустили сотрудники правоохранительных органов.

Манифестанты требуют отставки правительства. Протестующие заявляют, что не собираются уходить пока к ним не выйдет премьер Ион Кику.

Движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре заблокировано на участке Площадь великого национального собрания.

Общественный транспорт встал. В центре столицы образовались пробки.

Памятная дата

В понедельник утром первые лица республики выступили с обращением, отметив, что "политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта".

По словам главы молдавского правительства, "страна еще не извлекла все уроки из приднестровского конфликта, что препятствует воссоединению в республике и эффективной работе политиков".

Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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