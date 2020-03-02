Коронавирус и Молдова: обновленные данные о ситуации в республике

За сутки из Италии, откуда вернулись более 700 граждан Молдовы: специалисты Нацагентства общественного здоровья проверили семь подозрительных случаев.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. В Молдове пока не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Специалисты Нацагентства общественного здоровья проверили семерых человек с подозрением на инфекцию, результаты тестирования негативные. Такие данные приводит министерство здравоохранения страны.

"За последние 24 часа на территории Молдовы не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Нацагентство общественного здоровья объявило о 7 подозрительных случаях. Речь идет о детях и взрослых, которые прибыли из Италии. Результаты анализов на наличие коронавируса - негативные", - отметили в Минздраве.

На заседании оперативного штаба решено обеспечить Международный аэропорт Кишинева специалистами Нацагентства общественного здоровья для оказания поддержки в проверке пассажиров, прибывающих в страну, и укрепления оперативной службы учреждения по обработке эпидемиологических анкет для обеспечения эффективности передачи данных семейным врача.

Как пояснили в Минздраве, все прибывающие из зон риска будут находиться под наблюдением в течение 14 дней на дому семейными врачами. Если эти граждане трудоустроены, то им предоставят больничный, включая выплату пособий по временной нетрудоспособности.

Через КПП в страну въехали 24 тысячи человек, из которых 758 из Италии.

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По последним данным, в Италии коронавирусом заражены 1577 человек, эти данные не включают выздоровевших и скончавшихся. Число жертв возросло на 5 и достигло 34 человек, выздоровевших - на 33 и достигло 83 человек.

"Желтый код" в Молдове

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

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Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.

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