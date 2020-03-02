Додон о ситуации в Кишиневе: за протестом стоят определенные политгруппировки

Глава республики о митинге в центре молдавской столицы: "То, что мы все увидели сегодня на площади Великого Национального собрания, не имело ничего общего с демократическими ценностями и соблюдением прав граждан".

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Поступают сигналы о том, что за протестом перед зданием правительства, который проходит в понедельник в Кишиневе, стоят определенные политические группировки. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Молдовы Игорь Додон.

"Что касается сегодняшнего протеста, любая манифестация такого рода должна быть свободной и демократической при соблюдении законов и обеспечении безопасности всех граждан. К сожалению, то, что мы все увидели сегодня на площади Великого национального собрания, не имело ничего общего с демократическими ценностями и соблюдением прав граждан", - считает Додон.

Он обратил внимание, что были разбиты стекла, долгое время движение транспорта в городе было заблокировано, протестующие незаконно препятствовали передвижению десятков тысяч людей в столице, возникли проблемы у пожилых граждан, детей и людей с ограниченными возможностями.

"Все это получит твердую правовую оценку правоохранительных органов, и виновные будут привлечены к ответственности", - подчеркнул президент.

По его словам, "поступает множество очень ясных сигналов о том, что за участниками сегодняшней вспышки насилия стоят определенные политические группировки".

"Есть информация о том, что протестующие были доставлены из районов на автобусах, а их лидеры – проплачены, и это очень напоминает то, что было раньше. В частности, замечены лица, ранее часто использовавшиеся Демократической партией при Плахотнюке для проведения акций против оппозиционных партий. Вот почему озвученные лозунги касались преимущественно политики или геополитики, не имея ничего общего с реальными потребностями ветеранов", - сказал Додон.

Как считает президент, общество должно знать эти детали и понимать, что на самом деле кроется за эти провокационными манифестациями, а компетентные органы должны пролить свет на тех, кто организовал эти провокации, и проинформировать об этом общество.

"Давайте сохранять спокойствие, взвешивать свои слова и делать добрые дела друг для друга. И давайте не позволять никому отравлять наше общество ненавистью, манипуляциями и насилием", - добавил президент.

Глава республики сказал, что "память о наших ветеранах войны, павших в боях на Днестре, всегда должна занимать почетное место в истории страны". "Это долг руководства государства, но и долг тех, кто непосредственно прошел через те трудные времена, рядом с братьями по оружию. Большинство ветеранов сегодня продемонстрировали мудрость и спокойствие, достойно помянув тот трагический 1992 год, оплакивая боевых товарищей, героически погибших на фронте", - отметил Додон.

По его словам, вместе с властями страны они возложили цветы на мемориале и говорили с сочувствием о значении тех дней и об уроках тех событий для всего нашего общества.

"К сожалению, однако, еще есть политические силы, которые решили превратить 2 марта в день нового кровопролития, ненависти и раскола. Не впервые происходит так, что некоторые политики (теперь беглые) манипулируют нуждами и недовольством ветеранов, чтобы спровоцировать жесткое столкновение различных групп и совершить действия против общественного порядка, против государства и граждан, в конце концов", - считает президент.

Он отметил, что каждый раз осуждал это, полагая, что уважения и помощи со стороны властей достоин каждый отдельно взятый ветеран, и никто не вправе пытаться цинично воспользоваться их жизненными невзгодами. По этой причине, как отметил глава республики, правительство уделяет ветеранам особое внимание, а министр обороны находится на постоянной связи и вместе с ними ищет решения проблем, с которыми они сталкиваются.

В понедельник в центре Кишинева проходит протест. Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, а также сторонников объединения Молдовы и Румынии пикетируют здание правительства республики. Акция протеста не обошлась без инцидента. Один из манифестантов разбил входную дверь помещения. Протестующие пробовали прорваться в здание правительства, чтобы передать совместное заявление со своими требованиями. Участники акции протеста среди прочего настаивают на отставке министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя, а также повышения условий жизни ветеранов конфликта на Днестре. Однако пройти в здание кабмина им не удалось - их не пропустили сотрудники правоохранительных органов. Власти пригласили их на дискуссии, однако без прессы манифестанты на них присутствовать не собираются.

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