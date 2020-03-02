Протесты в центре Кишинева повлияли на работу скорой помощи

Экипажи "неотложки" столкнулись с трудностями передвижения по главной артерии Кишинева. Причина - протест на площади Великого Национального собрания, из-за чего оказались заблокированными ряд улиц в центре столицы.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Протесты в центре столицы повлияли на работу выездных медицинских бригад. Национальный центр догоспитальной скорой помощи объявил о причинах задержки обслуживания заявок в черте муниципия Кишинев.

"Бригады скорой медицинской помощи столкнулись с трудностями передвижения по главной артерии Кишинева. Причина - протест на площади Великого национального собрания, из-за чего оказались заблокированными ряд улиц в центре столицы", - пояснили в структуре.

Таким образом, были созданы пробки, которые приостановили дорожное движение на определенных участках, и по этой причине произошли задержки с приездом по вызову.

"Машины скорой были вынуждены передвигаться в объезд, что привело к увеличению расстояния поездки и времени прибытия врачей к пациентам", - добавили в структуре.

В понедельник в центре Кишинева проходит протест. Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, а также сторонников объединения Молдовы и Румынии пикетируют здание правительства страны. Акция протеста не обошлась без инцидента. Один из манифестантов разбил входную дверь помещения. Протестующие пробовали прорваться в здание правительства, чтобы передать совместное заявление со своими требованиями. Участники акции протеста среди прочего настаивают на отставке министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя, а также повышения условий жизни ветеранов конфликта на Днестре. Однако пройти в здание кабмина им не удалось - их не пропустили сотрудники правоохранительных органов. Власти ждут представителей манифестантов на дискуссии, однако без прессы манифестанты на них присутствовать не собираются.

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