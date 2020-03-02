Глава МИДЕИ ответил на требование протестующих об его отставке

В понедельник в центре Кишинева несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, а также сторонников объединения Молдовы и Румынии пикетируют здание правительства и требуют, среди прочего, отставки министра иностранных дел.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой заявил, если парламент проголосует за его отставку, он подчинится этому решению. Так он прокомментировал журналистам требования протестующих, которые настаивают на его уходе с поста главы внешнеполитического ведомства.

"Решение парламента обязательно в случае назначения и отставки любого министра и правительственной команды. Без согласия парламента никто не может покинуть свой пост или уйти по состоянию здоровья. Если парламент решит, я уйду. Моя мама не родила меня министром, я не держусь за это кресло. Делаю свою работу в соответствии с мандатом, данным парламентом", - сказал глава МИДЕИ.

На вопрос о том, намерен ли он уйти с поста по собственному желанию, он отметил, что пока нет.

"Работы так много, что если каждый министр будет уходить в отставку каждые два дня, как вы думаете, будет ли абсолютная стабильность? Пока не сделаю этого, но если на этом будут настаивать на политическом уровне и парламент примет решение в этом смысле, то, конечно, последую решению", - добавил Чокой.

В понедельник в центре Кишинева проходит протест. Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, а также сторонников объединения Молдовы и Румынии пикетируют здание правительства страны. Акция протеста не обошлась без инцидента. Один из манифестантов разбил входную дверь помещения. Протестующие пробовали прорваться в здание правительства, чтобы передать совместное заявление со своими требованиями. Участники акции протеста среди прочего настаивают на отставке министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя, который ранее заявлял, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы. Кроме того, они настаивают на повышении условий жизни ветеранов конфликта на Днестре.

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