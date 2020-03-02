Протестующие временно разблокировали движение транспорта в центре Кишинева

Манифестанты ждут премьера Иона Кику, чтобы озвучить ему свои требования, если он не прибудет, то они грозят вновь перекрыть центр города.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Протестующие согласились до 18.30 разблокировать движение транспорта в центре молдавской столицы.

Манифестанты ожидают на диалог премьера страны Иона Кику. Если глава правительства не появится к указанному сроку, то они грозят вновь заблокировать главные артерии города.

К слову, ряды протестующих редеют - их стало значительно меньше, чем днем.

Как передает корреспондент Sputnik Молдова с места событий, родители школьников в беседах с протестующими сетуют, что дети не могут добраться до дома из-за проблем с транспортом.

В понедельник в центре Кишинева проходит протест. Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, а также сторонников объединения Молдовы и Румынии пикетируют здание правительства страны. Акция протеста не обошлась без инцидента. Один из манифестантов разбил входную дверь помещения. Протестующие пробовали прорваться в здание правительства, чтобы передать совместное заявление со своими требованиями. Участники акции протеста среди прочего настаивают на отставке министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя, который ранее заявлял, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы. Кроме того, они настаивают на повышении условий жизни ветеранов конфликта на Днестре.

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