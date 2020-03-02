Ответ Минобороны Молдовы протестующим – какие льготы получат ветераны

В Доме армии в Кишиневе прошло детальное обсуждение пакета льгот, которые могут быть предоставлены ветеранам вооруженного конфликта на Днестре в обозримом будущем.

КИШИНЕВ, 2 мар - Sputnik. В министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы на разработке находится проект, согласно которому ветераны вооруженного конфликта на Днестре, адресная компенсация для которых составляет 300 леев, смогут получать вскоре по 500 леев.

Таким образом, компенсации участникам приднестровского конфликта в Молдове вырастут на две трети. Об этом в понедельник вечером сообщил в ходе спецсовещания, организованного в Доме армии в Кишиневе, министр обороны республики Виктор Гайчук.

"Еще один вопрос, который удалось решить, о чем сообщил премьер-министр, что будет изменено решение правительства №836, согласно которому ветераны смогут в течение более длительного времени получать адресные компенсации на ремонт или строительство жилья. Размер этой компенсации составляет 41 тысячу леев", - рассказал глава Минобороны.

Несмотря на то, что срок выдачи этих адресных компенсаций правительством истек 31 декабря 2019, министерство обороны настояло, чтобы он был продлен вплоть до 31 декабря 2020 года.

"Более того, с 1 января был выплачены компенсации в размере 1 тысячи леев всем вдовам солдат и офицеров, погибших в Приднестровье, в Афганистане. Мы открыты к работе с ветеранами, готовы их выслушать и поддержать", - сообщил Гайчук.

Глава Минобороны выразил сожаление, что именно 2 марта, в день памяти павших в вооруженном конфликте на Днестре, в первый день Великого Поста в Кишиневе прошла акция протеста, закончившаяся потасовками ветеранов с полицией и перекрытием движения на центральном проспекте города - Штефана чел Маре.

Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре вышли в понедельник на пикет перед зданием правительства страны. Требования манифестантов самые разные - отставка правительства, досрочные парламентские выборы, улучшение условий жизни ветеранов конфликта.

Акция протеста не обошлась без инцидента. Один из манифестантов разбил входную дверь здания правительства. Протестующие пробовали прорваться внутрь, чтобы передать правительству совместное заявление, в котором среди прочего указано требование "о выводе российских войск с территории Молдовы".

Автомобильное движение по бульвару Штефана чел Маре было заблокировано на участке, пролегающем через площадь Великого Национального собрания. Общественный транспорт стоял несколько часов, в центре столицы образовались пробки.

Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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