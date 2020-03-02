Протестующие и премьер: сейчас в правительстве

Манифестанты озвучили главе кабинета министров свои требования: от социальных вопросов до создания специальной структуры при правительстве.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику принимает представителей протестующих. Встреча проходит в присутствии прессы.

"10 февраля мы подали в госканцелярию пакет требований. Это требования, которые накопились за 28 лет. Мы открыты к диалогу, чтобы решить их", - заявил один из представителей протестующих Констатнин Ковриг.

Другой представитель манифестантов Анатолий Маковей отметил, что в числе пунктов, на которых настаивают протестующие, - отставка министра иностранных дел и европейской интеграции. Повод - заявление Аурелиу Чокоя о том, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы.

Кроме того, по словам Маковея, среди других требований - создание специальной структуры, ответственной за решение проблем ветеранов, установление Единого дня памяти, увеличение социальной помощи ветеранам.

В понедельник в центре Кишинева проходит протест. Несколько сотен молдавских ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, а также сторонников объединения Молдовы и Румынии пикетируют здание правительства страны. Акция протеста не обошлась без инцидента. Один из манифестантов разбил входную дверь помещения. Протестующие пробовали прорваться в здание правительства, чтобы передать совместное заявление со своими требованиями. Участники акции протеста среди прочего настаивают на отставке министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя. Кроме того, они настаивают на повышении условий жизни ветеранов конфликта на Днестре.

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