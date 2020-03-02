Акция в центре Кишинева завершена: итоги и заявление полиции

Протестовали, протестовали и разошлись: к чему привела многочасовая манифестация перед зданием правительства республики - читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. Протест в центре столицы с участием ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, к которым примкнули и сторонники объединения Молдовы и Румынии, завершен. Манифестанты разошлись. Понедельничный митинг у здания правительства продолжался более восьми часов - на его протяжении требования участников акции постоянно менялись. То настаивали на отставке всего правительства, то на уходе министра иностранных дел, смене главы Минобороны, то на досрочных выборах. Ближе к вечеру премьер Ион Кику провел с представителями протестующих встречу, на которой была уже четко обозначена позиция манифестантов.

А будет ли отставка главы МИДЕИ?

Первое с чего начали делегаты от протестующих беседу с главой правительства - это отставка министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя. Повод - заявление министра, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы.

"Что касается министра иностранных и европейской интеграции. Он сделал необдуманное заявление, дал объяснения, что имел ввиду. Он примет решение. Я думаю, что его объяснений было достаточно", - подчеркнул Кику.

Глава кабмина призвал протестующих к спокойствию и решению накопившихся вопросов.

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Создание спецдепартамента при правительстве

Среди других требований протестующих - создание специальной структуры при правительстве, которая будет ответственна за решение проблем ветеранов, в первую очередь, социальных.

Во вторник, в 07.00, состоятся консультации, в которых примут участие представители правительства и делегаты от протестующей стороны. В рамках этого диалога и планируется обсудить вопрос создания этой структуры, которая займется в частности накопившимися вопросами.

"Хочу, чтобы вы поняли, что заблокированные улицы, разбитые окна и ультиматумы не приведут к диалогу. Мы договорились обсудить ситуацию детально, каждый шаг в отдельности, завтра жду вас в 07.00, мы проведем еще одну встречу, чтобы обсудить технически шаги", - сказал Кику.

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Социальный пакет

Протестующие настаивают, чтобы каждый ветеран приднестровского конфликта был обеспечен минимальным социальным пакетом - полисом медстрахования, путевкой в санаторий. Кику пообещал, что медполис ветеранам приднестровского конфликта будет выдаваться на пожизненный срок.

Кроме того манифестанты настаивают на увеличении ежемесячного пособия. Глава правительства заверил, что и этот вопрос будет обсужден.

"Одно могу сказать, возможности государства ограничены. С 1 января некоторые повышения произошли. Не могу взять на себя ответственность и в 10 раз повысить", - сказал Кику.

Протестующие просят навести порядок в работе комиссии, которая занимается выдачей удостоверения ветеранов. Глава кабмина обратил внимание на проблему, что некоторые граждане выдают себя за ветеранов приднестровского конфликта. "Сможете помочь разобраться и выявить тех, кто не нюхал порох?", - обратился он к представителям протестующих.

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Единый День памяти

Протестующие настаивают на установлении Единого дня памяти - Дня признательности.

"Предлагаю обсудить это на большом совете. В стране много праздников, когда мы отмечаем какие-то даты. Давайте проанализируем. Моя личная позиция такова - установление такой даты может быть полезным и бесполезным. Давайте обсудим вместе, каковы будут эффекты. Не хочу выдвигать какие-то элементы, аспекты или действия, которые бы разделили общество", - отметил премьер.

Заявление полиции

Генеральный инспекторат полиции прокомментировал события в понедельник в центре Кишинева.

"Об этой акции примэрия Кишинева была проинформирован, но в предварительном заявлении было указано, что она продлится до 14.00 - сроки не были соблюдены", - отметили в Генинспекторате.

Как отметил источник, в ходе манифестации некоторые его участники попробовали дестабилизировать общественный порядок - было разбито стекло двери на входе в здание правительства.

© Sputnik / Miroslav Rotari Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре

Таким образом был нанесен ущерб. Факт задокументирован полицейскими.

"Протестующие нарушили право граждан на свободное передвижение, заблокировав общественный транспорт на нескольких артериях, создав дискомфорт жителям города, экономическим агентам, аварийным службам и не только. Все это время полиция обеспечивала общественный порядок, безопасность граждан и дорожного движения", - добавили в инспекторате.

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Переговоры с протестующими сотрудники правоохранительных органов вели, в том числе, при участии мобильных групп Dialog Poliția.

"В 18.00 руководству Генинспектората полиции удалось убедить протестующих отказаться от блокирования дорожного движения в центре Кишинева... Все незаконные действия, допущенные во время демонстрации, были зарегистрированы и задокументированы компетентными органами, и к лицам, которые причастны, будут применены санкции в соответствии с положениями закона", - отметили в инспекторате.

В полиции порекомендовали организаторам протестов соблюдать положения закона.

Памятная дата

В понедельник утром первые лица республики выступили с обращением, отметив, что "политический класс, академическая среда и гражданское общество должны приложить необходимые усилия для преодоления последствий приднестровского конфликта".

По словам главы молдавского правительства, "страна еще не извлекла все уроки из приднестровского конфликта, что препятствует воссоединению в республике и эффективной работе политиков"

Конфликт на Днестре начался 2 марта 1992 года в городе Дубоссары со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами. В июле 1992 года c вводом российских миротворцев удалось остановить вооруженную фазу конфликта.

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В июле 1992 года президент Молдовы Мирча Снегур и лидер России Борис Ельцин в присутствии главы приднестровского региона Игоря Смирнова подписали соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье.

Сейчас мир в зоне конфликта в Приднестровье поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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