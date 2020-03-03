Сладко, но необычно - в Молдове клубнику могут собирать азиаты

Проблема нехватки рабочих рук в сезоне сбора урожая ощущается в республике в последние несколько лет, молодые люди стремятся уехать из сельской местности, а пожилым проводить целый день под палящим солнцем - не под силу.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Производители ягод в республике могут привлекать к сбору урожая иностранных трудовых мигрантов, а причины для этого - более, чем прозаичны.

Одно из направлений, в котором в конце мая нынешнего года может возникнуть дефицит рабочих рук - выращивание ягод, особенно клубники. На национальной конференции производителей ягод, прошедшей в республике, эта тема обсуждалась весьма остро.

В связи с тем, что производители ягод столкнулись с подобной проблемой в сезоне минувшего года, в нынешнем они намерены привлекать трудовых мигрантов, в основном, из Центральной Азии. © Sputnik / Юрий Каплун Гражданам Молдовы на заметку: в Одессе им могут продать квадратные ягоды

Суть проблемы состоит в том, что молдавские крестьяне не особо охотно соглашаются обрабатывать угодья за 200-300 (12-17 долларов США) леев в день, а для мигрантов из азиатских стран эта сумма подневной оплаты считается довольно приемлемой.

В прошлом году один из крупных производителей ягод в Молдове уже заявлял о том, что вынужден будет привлечь среднеазиатских мигрантов в сезон для уборки урожая, тогда эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе.

Производители ягод реализуют свою продукцию вскоре после ее уборки. Затраты производителей на оплату труда наемных работников связаны с ценовой ситуацией в период уборочной кампании. В минувшем сезоне цены на землянику, идущую на экспорт были невысокими из-за ее проблемного качества, на ежевику – из-за снижения спроса.

Выращивание и реализация ягод становится выгодным аграрным бизнесом в республике. Так, всего лишь за пять лет, площади плантаций, занятых ягодами, в стране увеличились с 1 тысячи гектаров до 4 тысяч в 2019-м.

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