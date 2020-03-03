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Правительство Молдавии

Встреча за закрытыми дверями - Ион Кику выслушивает требования "комбатантов"

Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200303/29392634/vstrecha-za-zakrytymi-dveryami-ion-kiku-vyslushivaet-trebovaniya-kombatantov.html

Глава кабинета министров Молдовы во вторник утром встретился с ветеранами вооруженного конфликта на Днестре, протестовавшими накануне в течение всего дня, манифестации закончились столкновениями с полицией, дверь в здании кабмина была разбита.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. Рано утром во вторник ветераны вооруженного конфликта на Днестре пришли в здание правительства Молдовы на встречу с премьер-министром Ионом Кику.

Заседание в правительстве проходит за закрытыми дверями. Некоторые из ветеранов сразу покинули встречу, узнав о том, что пресса на ней присутствовать не будет. 
Протест ветеранов конфликта на Днестре.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Протест в центре столицы с участием ветеранов вооруженного конфликта на Днестре, к которым примкнули и сторонники объединения Молдовы и Румынии, прошел на центральной площади Кишинева в понедельник.

Митинг у здания правительства продолжался более восьми часов - на его протяжении требования участников акции постоянно менялись. То настаивали на отставке всего правительства, то на уходе министра иностранных дел, смене главы Минобороны, то на досрочных выборах. Ближе к вечеру премьер Ион Кику провел с представителями протестующих встречу, на которой была уже четко обозначена позиция манифестантов.

Первое с чего начали делегаты от протестующих беседу с главой правительства - это отставка министра иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоя. Повод - заявление министра, что Россия фактически остановила вооруженный конфликт на Днестре и не совершила агрессии против Молдовы.

"Что касается министра иностранных и европейской интеграции. Он сделал необдуманное заявление, дал объяснения, что имел ввиду. Он примет решение. Я думаю, что его объяснений было достаточно", - подчеркнул в понедельник вечером Кику. Глава кабмина призвал протестующих к спокойствию и решению накопившихся вопросов.

Среди других требований протестующих - создание специальной структуры при правительстве, которая будет ответственна за решение проблем ветеранов, в первую очередь, социальных.

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Теги:
ветераны, требования, Ион Кику, премьер-министр, встреча


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