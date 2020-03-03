Сто лет в строю: ветеран-легенда не сдается и ждет 75-летия Победы

Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Молдове, являются совестью страны, именно они, как никто, знают цену свободе и правде, пример тому - Михаил Геженко, прошедший длинный боевой путь, а затем посвятивший свою жизнь служению Молдове.

КИШИНЕВ, 3 мар - КИШИНЕВ. Их осталось мало, но они продолжают оставаться в строю, каждый месяц, день, час, мгновение, которое наполнено для них особым смыслом, осознанием этой жизни, цены свободы, радости Великой Победы и смысла существования на этой планете.

Один из них - ветеран ВОВ Михаил Денисович Геженко. Это - по-настоящему человек-легенда, солдат Победы, прошедший всю войну, а затем посвятивший свою жизнь служению своему маленькому Отечеству - Молдове.

У Михаила Денисовича в силу возраста возникли проблемы со слухом. Благодаря усилиям группы неравнодушных граждан, воину Великой Отечественной, инвалиду войны, кавалеру Ордена Республики, гвардии рядовому Михаилу Геженко был вручен слуховой аппарат.

Казалось бы, рядовое событие, и, наверное, не стоило уделять ему столько внимания. Оставшись без аппарата, старик не пошел к зданию правительства, как это сделали 2 марта ветераны вооруженного конфликта на Днестре, не стал громить двери и перекрывать улицы. Он терпеливо, по-солдатски, ждал решения своего вопроса.

Единственным его неправомерным действием стало вынужденное нарушение тишины: пытаясь расслышать новости внешнего мира, старик на всю громкость включал телевизор. Соседи прибегали к крайним мерам, выключая ему рубильник на площадке, и в полной темноте ветеран пробирался в коридор, чтобы включить свет. Он даже написал воззвание, которое разместил на электрическом щитке.

"Теперь походы по врачебным кабинетам позади – и это еще один его подвиг: в столетнем возрасте брать штурмом лестницы больниц и поликлиник", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

Теперь Михаил Денисович снова будет слышать. Слышать поздравления в честь великого грядущего праздника, добрые пожелания и речи.

Любовь и война

Михаил Геженко рассказал журналисту Sputnik Молдова о том, как встретил свою любовь буквально в канун Победы над фашизмом.

"Это была моя судьба! Наши войска шли освобождать Югославию. И там где-то меня в очередной раз зацепило пулей. Отправили в госпиталь. Потребовалась кровь, я ее потерял много. А в этом госпитале ее не было. И одна медсестра рассказала, что у некоей Екатерины кровь той же группы, что и у меня. И мне сделали прямое переливание — я лежал на одной койке, а она, моя будущая жена, на другой. И вот с этого момента эта кровь, войдя в меня, во всех смыслах осталась со мной по сей день", — вспоминает Геженко.

Молодые люди полюбили друг друга. Чтобы произвести впечатление, Михаил пел Екатерине песни — все, которые помнил. А репертуар у него, будущего театрального актера, уже тогда был немалый — шутка ли, все арии оперетт Имре Кальмана!

Они прожили вместе ровно 60 лет. Михаил Денисович служил артистом в Государственном драматическом театре имени Чехова, часто уезжал на гастроли. Екатерина Яковлевна была актрисой кукольного театра. Обстоятельства знакомства с супругом получили свое продолжение — супруга Михаила Геженко стала почетным донором.

"Я вам скажу словами Сенеки, которого играл в спектакле "Калигула". Он говорил: "Все в мире чужое, наше только время". Вот это время, отпущенное каждому на земле, вы берегите, старайтесь его использовать с пользой, с любовью. Ничего нет более святого в мире, чем любовь", — заключил ветеран.

Легендарная биография

Сегодня, произнося фамилию Бондарчук, много объяснять не надо. Молодое поколение знает Федора Бондарчука - известного российского актера, режиссера, продюсера. Те, кто постарше, помнят Сергея Федоровича Бондарчука - народного артиста СССР, Героя социалистического труда, прославленного режиссера, экранизировавшего "Войну и мир", сыгравшего в десятках советских кинокартин одни из главных ролей.

В Кишиневе же, произнося фамилию и имя Михаила Геженко, также долго не стоит объяснять людям просвещенным и интеллигентным, кто это.

Однако, казалось бы, какая взаимосвязь, какая тайна, хранимая десятилетиями, связывала мэтра советского кино с прославленным молдавским актером? Оказывается, что давняя и святая.

В далекие довоенные годы, когда Михаил Геженко и Сергей Бондарчук учились в Ейском театральном училище, они поклялись в вечной любви театру, и в знак этого набили друг другу татуировки: Серега Мишке - арфу, а Мишка Сереге - парусник (видимо, в честь лермонтовского стихотворения).

Затем парням было не до искусства, они сохранили любовь к нему в своем сердце, но война внесла коррективы в жизнь друзей, раскидав их по фронтам Великой Отечественной. Мишка после Победы попал в Кишинев и стал артистом Государственного русского драматического театра имени Чехова, а Сергей - известным режиссером и актером.

На фото - совсем молодые люди, перед которыми открыта вся жизнь, с ее радостями и горестями, войной и испытаниями, творческими победами, овациями и признанием. Однако на фото они этого еще не знают, на фото они - просто друзья, жизнь которых объединила одна тайна - любовь к искусству и театру.

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