Президентские выборы в Молдове: ЦИК сделал заявление

Выборы президента Молдовы не за горами: ЦИК объявил о начале предварительной регистрации избирателей, находящихся за границей или проживающих в приднестровском регионе.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Граждане Молдовы с правом голоса, которые находятся за границей или проживают в населенных пунктах на территории левобережья Днестра, могут предварительно зарегистрироваться для участия в президентских выборах, которые намечены на осень. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома Молдовы.

"Избиратели могут предварительно зарегистрироваться на протяжении всего года за исключением последних 45 дней до выборов. У них есть право не позднее чем за 25 дней до голосования аннулировать предварительную регистрацию", - отметили в Центризбиркоме.

Для регистрации необходимо зайти на сайт www.alegator.md, заполнить электронную форму, тем самым подтвердив намерение принять участие в выборах. Регистрацию можно провести и в письменном виде, подав в ЦИК, дипмиссию или консульство Молдовы заявление, подписанное лично или коллективно.

"Предварительная регистрация не предполагает исключение граждан из избирательных списка там, где они проживают. Если в день выборов зарегистрированное лицо находится в стране, он или она может голосовать по месту жительства", - пояснили в ЦИК.

В ведомстве отметили, что предварительная регистрация позволяет установить примерное число избирателей, которые будут голосовать в день выборов за границей или в населенных пунктах на территории Левобережья Днестра. Кроме того это поможет определиться с количеством избирательных участков и бюллетеней.

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Последние президентские выборы проводились в Молдове в конце 2016 года. Тогда на них победил Игорь Додон. Его контр-кандидатом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Республики Молдова избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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