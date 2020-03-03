Депутатскую зарплату собираются урезать: на каком этапе находится инициатива

Депутат-социалист рассказал о том, в каком состоянии находится законопроект о понижении заработной платы молдавским парламентариям.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Депутаты-социалисты настаивают на пересмотре размера зарплаты молдавских парламентариев. Об этом на брифинге во вторник заявил член фракции ПСРМ Владимир Односталко, добавив, что не исключено понижение окладов до уровня 2019 года.

"Будем лоббировать этот проект по поводу возврата суммы депутатской зарплаты до такой, какой она была в 2019 году. Никто не забыл. Этот проект был зарегистрирован и проходит соответствующие законодательные процедуры. В скором времени правительство даст заключение по нему. Уверен, что оно будет положительное, и мы вернемся к тем показателям, которые были в 2019 году", - сказал законодатель.

Отвечая на вопрос, удастся ли депутатам убедить правительство пойти на эти изменения, парламентарий еще раз отметил, что уверен в получении положительного заключения со стороны кабмина.

"За него (за этот проект закона - ред.) должны проголосовать все депутаты", - добавил Односталко.

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Ранее о том, что народным избранникам были повышены зарплаты на несколько тысяч леев заявил депутат блока ACUM. Этот факт раскритиковал и глава государства Игорь Додон. В итоге депутаты-социалисты выступили с инициативой о снижение зарплаты народным избранникам.

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