Ситуация с коронавирусом за сутки: что заявили власти Молдовы

Всего за 24 часа на территорию республики въехали 18 тысяч 122 граждан, из которых порядка трех тысяч пересекли границу страны через Международный аэропорт Кишинева.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. За последние сутки в Молдове не были выявлены граждане, которые въехали в страну с симптомами коронавируса. Впрочем, специалисты Нацагентства общественного здоровья проверяют три случая с подозрением на эту инфекцию. Такие данные приводит министерство здравоохранения страны.

Всего за 24 часа на территорию республики въехали 18 тысяч 122 граждан, из которых порядка трех тысяч пересекли границу страны через Международный аэропорт Кишинева.

"Национальное агентство общественного здоровья доложило о трех подозрительных случаях коронавируса нового типа, которые прибыли из зон риска. Сегодня лабораторным путем будет проведено соответствующее тестирование", - отметили в Минздраве.

По данным ведомства, за сутки в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ обратились 36 человек, из которых 26 граждан госпитализировали с гриппом, ОРВИ и ОРЗ, а подозрений на коронавирус не было выявлено.

"В очередной раз призываем граждан, которые возвращаются в страну из зон риска, обращаться к семейному врачу в индивидуальном порядке для осмотра и наблюдения на дому в течение 14 дней. Согласно распоряжению Минздрава, участковый может оформить по запросу больничный", - добавили в министерстве.

Коронавирус в Италии, Румынии и Украине

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор, в общей сложности превысило 2 тысячи, 52 человека погибли от болезни.

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В Румынии по состоянию на 3 марта коронавирус диагностировали у троих граждан. При этом один из них уже вылечился, а двое других помещены в специализированные больницы в Клуж-Напоке и Тимишоаре и находятся в стабильном состоянии.

К слову, во вторник украинские власти подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса в этой стране. Симптомы, похожие на коронавирус, проявились у членов семьи, вернувшейся в Черновицкую область из Италии.

"Желтый код" в Молдове

Они решили "самоизолироваться", но через два дня у одного из них появились признаки заболевания. Мужчина обратился к семейному врачу и выполнял его рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. Местные эпидемиологи уже начали работать с теми, кто контактировал с заболевшим.

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

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Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

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Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.

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