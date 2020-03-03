Депутаты обещают изменения для пенсионеров и граждан Молдовы, работающих в РФ

Индексация пенсий дважды в год, начало переговоров по соглашению с Россией в социальной сфере, право на получение бесплатного полиса для некоторых категорий граждан и возможный рост зарплаты врачей : депутаты рассказали, что ждет граждан страны.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Начались переговоры по подписанию Соглашения между Молдовой и Россией о социальном обеспечении. Об этом сообщила депутат фракции социалистов парламента республики Алла Дарованная на брифинге во вторник.

Проект этого соглашения направлен на создание новой системы социальных гарантий для трудящихся-мигрантов из Молдовы, которые работают или работали в России.

"У нас очень много граждан Молдовы, которые работают на территории РФ. После подписания этого соглашения пропорционально с периодом взноса пенсия будет рассчитываться в зависимости от того, где и сколько работал гражданин в России или в Молдове", - сказала депутат.

Индексация пенсий в Молдове дважды в год

Дарованная подвела итоги работы фракции социалистов в парламенте за февраль, остановившись на основных социальных проектах, которые были приняты законодательным органом республики.

"Впервые в истории Молдовы пенсии будут индексироваться дважды в год – 1 апреля и 1 октября", - отметила депутат.

Она пояснила, что коэффициент индексации 1 апреля – это уровень инфляции, зарегистрированный в последнем семестре года, предшествующего индексации, а 1 октября – уровень инфляции, зафиксированный в первом семестре текущего. Коэффициент индекса устанавливается правительством.

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В 2020-м воспользоваться индексацией дважды в год смогут 695 тысяч граждан Молдовы.

"Люди будут получать столько, сколько было заявлено правительством. В апреле – на 4,8%, а в октябре - разницу в росте цен… Не исключаем, что ближе к Пасхе, к лету, все эти показатели будут пересмотрены в сторону увеличения", - сказал депутат-социалист Владимир Односталко.

Пенсии и помощь от государства

Кроме пенсий дважды в год будут индексировать и все социальные пособия, сказала Дарованная.

По ее словам, получателям социальных пособий с низким уровнем доходов периодически будет предоставляться финансовая поддержка один или два раза в год.

"Кроме того, каждые полгода будет индексироваться ежемесячный гарантированный минимальный доход. Предоставление возмещения в случае смерти одного из супругов путем установления пособия лицам с низкими доходами", - добавила депутат.

Еще один момент, как пояснила парламентарий, касается соблюдения принципа равенства и исключения возможности перерасчета пенсий прокуроров и судей. "Пенсии этих категорий будут индексироваться на общих основаниях", - сказала Дарованная.

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Пособия и право на бесплатный полис

Кроме того, как отметила депутат, социалисты начали работу по продвижению нескольких законопроектов, касающихся пособий по временной нетрудоспособности в случае производственной травмы и профессиональных заболеваний.

"Так, все виды пособий по временной нетрудоспособности будут рассчитываться независимо от их вида на основе застрахованного дохода, полученного за последние 12 месяцев до наступления застрахованного риска. Надбавку, выплачиваемую из средств работодателя, предлагается устанавливать ​​в размере 100% от средней зарплаты работника", - сказала парламентарий.

Другой проект предполагает изменение закона об обязательном страховании медицинской помощи. "Предлагаем, чтобы те граждане, у которых есть право на получение пенсии в Молдове, и стаж которых составляет 15 лет, но они работали и в другой стране и выбрали получать пенсию другого государства, а проживают на территории республики, могли получать бесплатно получать полис медстрахования", - добавила Дарованная.

Зарплаты врачей

Говоря о планах, депутат обратила внимание, что с 1 июля зарплаты врачей, педагогов и других работников бюджетной сферы могут быть увеличены.

"Доходы бюджета в этом году выросли по сравнению с 2019 годом. Если эта тенденция сохранится, то, начиная с 1 июля, появится возможность для повышения зарплаты работников бюджетной сферы. В то же время будут предложены дополнительные меры по социальной защите ветеранов войны и членов семей", – заключила Дарованная.

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