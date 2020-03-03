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Примэрия Кишинева, архивное фото.

Кишиневцы смогут сообщать онлайн в примэрию о проблемах в городе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200303/29397408/kishinevtsy-smogut-onlayn-soobschat-v-primeriyu-o-problemakh-v-gorode.html

Жители столицы теперь могут на основе онлайн-платформы заявлять о недостатках, существующих в муниципальном хозяйстве, все поданные петиции будут рассмотрены сотрудниками примэрии Кишинева, об этом сообщил генеральный примар.

КИШИНЕВ, 3 мар - Sputnik. В столице запущена онлайн-платформа eu.chisinau.md, посредством которой любой житель муниципия может уведомить городские власти о проблемах, требующих решения, и о недостатках в работе коммунальных служб. Об этом сообщил на своей персональной странице в социальной сети Facebook генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. 

"Посредством сайта мы хотим быстро реагировать и оперативно решать проблемы столицы", - написал градоначальник.

На данный момент платформа содержит тематические разделы, которые посвящены основным направлениям развития главного города страны.

Так, в онлайн-режиме жители столицы могут сообщить о проблемах с освещением, работой светофоров, уборкой мусора, о несанкционированной торговле, о незаконных застройках муниципальных территорий, о плохом качестве дорог на определенных отрезках улиц, об отсутствии дорожных знаков.

Кишиневцы и жители пригородов столицы могут написать о проблемах с бродячими животными, а также о недостатках, существующих в городских парках и скверах. 

На портале eu.chisinau.md представлены области компетенции муниципальных служб, число обращений, над которыми они работают, а также перечень решенных проблем.

Онлайн-платформа была запущена в тестовом режиме в середине декабря в качестве альтернативы обычным обращениям в ответственные госучреждения. Среди основных целей ее разработки и запуска - сокращение бюрократической составляющей и экономия времени жителей Кишинева. 

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Теги:
город, проблемы, онлайн, петиция, примэрия


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