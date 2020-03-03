Свежие данные Минздрава: уточнение по 3 случаям с подозрением на коронавирус

Молдова оказалась в кольце: в Румынии число заразившихся коронавирусом достигло четверых человек, а на Украине болезнь выявлена у одного.

КИШИНЕВ, 3 мар – Sputnik. Специалисты Нацагентства общественного здоровья проверили троих человек с подозрением на коронавирус нового типа, результаты тестирования оказались негативными. Такие данные приводит министерство здравоохранения страны.

"В рамках сегодняшнего заседания оперативного штаба по контролю за коронавирусом нового типа Национальное агентство общественного здоровья объявило о трех случаях с подозрением на вирус. Речь идет о тех, кто вернулся из зон риска. Результаты анализов на COVID19 оказались негативными", - отметили в Минздраве.

Всего за 24 часа на территорию республики прибыли 18 тысяч 122 граждан, из которых порядка трех тысяч пересекли границу страны через Международный аэропорт Кишинева. За сутки в инфекционную больницу имени Тома Чорбэ обратились 36 человек, из которых 26 граждан госпитализировали с гриппом, ОРВИ и ОРЗ.

Коронавирус в Италии, Румынии и Украине

По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор, в общей сложности превысило 2 тысячи, 52 человека погибли от этой болезни.

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В Румынии по состоянию на 3 марта коронавирус диагностировали у четверых граждан. При этом один из них уже вылечился, еще двое помещены в специализированные больницы в Клуж-Напоке и Тимишоаре и находятся в стабильном состоянии. Последний случай зарегистрирован в этот вторник. По предварительной информации, речь идет о 47-летнем мужчине, который находился в Италии. Сообщается, что он контактировал с женщиной, у которой выявили коронавирус 28 февраля.

Во вторник, 3 марта, украинские власти подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса в этой стране. Симптомы, похожие на коронавирус, проявились у членов семьи, вернувшейся в Черновицкую область из Италии.

Они решили "самоизолироваться", но через два дня у одного из них появились признаки заболевания. Мужчина обратился к семейному врачу и выполнял его рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. Местные эпидемиологи уже начали работать с теми, кто контактировал с заболевшим.

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"Желтый код" в Молдове

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

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Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.

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