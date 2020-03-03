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Пенсионерка в отделении банка.

Пожилые люди получат поддержку правительства - подробности

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200303/29405848/-ion-kiku-obsudil-s-predstavitelyami-assotsiatsii-pensionerov-vazhnuyu-initsiativu.html

Глава правительства заверил, что основное предложение пенсионеров будут рассмотрено, после чего будут проведены публичные слушания.

КИШИНЕВ, 3 мар — Sputnik. Ион Кику провел встречу с представителями Ассоциации пенсионеров и обсудил ряд важных предложений, выдвинутых ими. 

Одной из главных тем стала возможность перенаправить 2% подоходного налога трудоустроенных пенсионеров на создание и пополнение Фонда поддержки пожилых людей. 

Премьер заверил представителей ассоциации, что инициатива будет рассмотрена на платформе Государственной канцелярии, после чего по нему пройдут публичные слушания. 

На прошлой неделе, в четверг, 27 февраля, депутаты парламента проголосовали за индексацию пенсий дважды в год - 1 апреля и 1 октября. 

Пенсионеры
© Sputnik
Парламент решил судьбу тысяч молдавских пенсионеров

По словам министра здравоохранения, труда и социальной защиты Виорики Думбрэвяну, 1 апреля индексация составит 4,8 процента. Что касается даты 1 октября, то профильное министерство предложило провести индексацию всем пенсионерам, а не только тем, уровень доходов которых находился ниже отметки прожиточного минимума, как было предложено ранее.

То есть, в начале октября перерасчет пенсий проведут и тем пожилым людям, которые получают больше 1726 леев – уровня прожиточного минимума в республике. В октябре процедура будет осуществлена, исходя из уровня инфляции и роста цен, зафиксированных в первом семестре 2020 года.

Индексация, по словам министра, будет проводиться и тем пенсионерам, которые получают единовременную социальную помощь или компенсации на оплату отопления в холодный период года.

Ассоциация пенсионеров насчитывает более 700 тысяч пожилых людей, из которых около 150 тысяч - трудоустроены.

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