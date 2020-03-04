Куда обратиться с жалобой на такси: в Молдове открыли линию онлайн-петиций

Инспекторы налоговой службы будут проверять случаи незаконной перевозки пассажиров или нелегального трудоустройства водителей.

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Государственная налоговая служба (ГНС) открыла линию онлайн-петиций, благодаря которой жители республики смогут подавать жалобы на нарушения со стороны служб такси.

Заявления можно отправить по электронному адресу taxi.petitie@sfs.md. Они будут переданы управлениям, ответственным за проверку перевозчиков.

Пассажиры такси имеют право не оплачивать поездку в случае, если им не был выдан кассовый чек, напечатанный на бумаге или в электронном виде.

В целях соблюдения установленными законодательством норм, сотрудники ГНС будут выявлять и наказывать тех, кто незаконно перевозит пассажиров или неофициально трудоустраивает водителей.

Также для выявления нарушений в области таксомоторных услуг будут использоваться все доступные источники информации, включая онлайн-приложения, через которые выполняются заказы. Полученная информация позволит проверить компанию-поставщика услуг такси независимо от того, оформлена ли он официально, а также уровень владения водителем профессиональными навыками.

ГНС призывает всех граждан требовать кассовый чек после поездки на такси.

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