В Приднестровье пытаются решить проблему с диетическим питанием в детсадах

В чем ее суть рассказывали представители городских управлений Тирасполя и Бендер на встрече с главой исполнительно власти региона.

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. Проблемы с диетическим питанием у детей, у которых есть врачебные показания о непереносимости каких-либо продуктов, обсудили на совещании исполнительной власти Приднестровья, сообщили в правительственной пресс-службе. По словам главы исполнительной власти Александра Мартынова, родители жалуются на то, что таким детям предлагают общий стол, не подходящий им по не зависящим от них и родителей причинам.

"И тут возникает проблема: с одной стороны, ребенку необходимо поесть, а с другой – не все, что дают в рамках общего стола, ребенку подходит", – отметил он.

Необходимы новые правила

Начальник тираспольского Управления народного образования Стелла Бай рассказала, что в дошкольной системе города воспитывается 7300 мальчиков и девочек и за последние два года питание в организациях просвещения значительно улучшилось.

"Так, было разработано новое 10-дневное меню. Вместе с тем, у 95 ребят имеются противопоказания к потреблению различных продуктов. У 60 – из-за аллергии, у 35 – ввиду хронических заболеваний", - подчеркнула она.

Стелла Бай также сообщила, что именно ряд действующих санитарных требований служит барьером для того, чтобы изменить утвержденное меню. По ее словам, не хватает новых правил, которые бы предписывали, какими ингредиентами нужно заменять молоко, яйцо или кефир, чтобы еда для ребенка оставалась питательной и полезной.

Идут навстречу пожеланиям родителей

Руководитель Управления по организации питания города Бендеры Валентина Осипова подчеркнула, что в дошкольных учреждениях идут навстречу родителям и их детям, если надо исключить какие-то продукты и приготовить диетическое блюдо. Такой подход расходится с существующим порядком, однако соответствует реальной действительности.

"У нас учитываются пожелания родителей, которые приносят справку медицинским работникам детских садов. И если ребенку нужна диета, то, конечно мы ее удовлетворяем. Обычно это временные диеты желудочно-кишечного тракта, но есть и постоянные заболевания, допустим сахарный диабет, почечные проблемы", - рассказала она.

По словам Осиповой, заявка от медработника поступает на пищеблок и при составлении меню продукты исключаются из ассортимента: это может быть молоко, яйцо и другое. Она также привела простой пример: при непереносимости лактозы кашу готовят на воде.

Всего в Бендерах в детсад ходят 3958 ребят, для 77 из которых необходимо организовывать диетический стол.

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