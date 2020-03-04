Новые детали массового отравления детей на юге Молдовы: заявление врачей

Врачи инфекционной больницы Комрата подтвердили, что, скорее всего, дети отравились после того, как поели в столовой гимназии Чок-Майдан.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Массовое отравление в селе Чок-Майдан на юге Молдовы: несколько десятков учащихся местной гимназии доставили накануне вечером в инфекционную больницу Комрат, из которых 36 госпитализировали. Информацию Sputnik подтвердил заместитель главного врача этого медучреждения Константин Яниогло.

"Вечером, начиная с 17.00, в инфекционную больницу Комрата доставили довольно много детей с симптомами отравления. У них была тошнота, температура и озноб. Детей осмотрели и до часа ночи 36 из них были госпитализированы. Состояние пациентов средней степени тяжести", - сообщил собеседник.

По его словам, нет никаких угроз для жизни помещенных больницу детей. Врачи надеются выписать маленьких пациентов в течение пяти дней.

Яниогло подтвердил, что, скорее всего, дети отравились после того, как поели в столовой гимназии Чок-Майдан.

Специалисты Национального агентства общественного здоровья совместно с экспертами Агентства продовольственной безопасности работают над установлением точной причины отравления.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK