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Повышенные меры безопасности: как в Международном аэропорту Кишинева проверяют пассажиров

Последние данные Минздрава: какова ситуация в Молдове в связи с коронавирусом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200304/29408808/poslednie-dannye-minzdrav-kakova-situatsiya-moldova-svyazi-koronavirus.html

Официальная информация, за 24 часа в Молдову прибыли 18 тысяч 545 человек, из которых 474 граждан - из Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. За последние сутки в Молдове не были подтверждены случаи заражения коронавирусом нового типа. Между тем в муниципальную детскую инфекционную больницу доставили ребенка, который вернулся из Италии, с температурой и кашлем. У него взяли анализы для лабораторного анализа. Об этом сообщили во вторник в Минздраве.

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По данным Погранполиции, за 24 часа в страну прибыли 18 тысяч 545 человек, из которых 474 граждан - из Италии.

Глава Минздрава сообщила, что планируется усилить меры по предотвращению и контролю коронавируса нового типа путем дальнейшей консолидации возможностей первичной и больничной медицинской помощи для осуществления мер наблюдения за пациентами, возвращающимися из районов со вспышками коронавируса нового типа.

По ее словам, на данный момент у Национального агентства общественного здоровья есть необходимое количество тестов для определения коронавируса, а в конце следующей недели страна получит от ВОЗ еще 1000 экземпляров.

Коронавирус в Италии, Румынии и Украине

Италия в последние дни стала главным очагом заражения коронавирусом нового типа в Европе. Число жертв этой в стране выросло до 79, всего зафиксировано 2502 случая заражения.

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В Румынии по состоянию на 4 марта коронавирус диагностировали у четверых граждан. При этом один из них уже вылечился, еще трое помещены в специализированные больницы. По данным местных СМИ, 10 тысяч 94 человека "самоизолировались" на дому, а еще 35 находятся на карантине.

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© Sputnik / Стрингер
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

Во вторник, 3 марта, украинские власти подтвердили первый случай заболевания новым типом коронавируса в этой стране. Симптомы, похожие на коронавирус, проявились у членов семьи, вернувшейся в Черновицкую область из Италии.

Они решили "самоизолироваться", но через два дня у одного из них появились признаки заболевания. Мужчина обратился к семейному врачу и выполнял его рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице. Местные эпидемиологи уже начали работать с теми, кто контактировал с заболевшим.

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"Желтый код" в Молдове

Молдавские власти 24 февраля объявили желтый уровень опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это связано с ростом числа заболевших в некоторых регионах Италии, где находится одна из самых больших молдавских диаспор.

Сотрудники Пограничной полиции республики внимательно следят за людьми, въезжающими на территорию республики, выявляя тех, у кого могут быть симптомы, похожие на характерные признаки коронавируса.

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Всех прибывающих пассажиров сканируют при помощи тепловизоров, по сетчатке глаза определяя температуру тела.

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