Чебан извинился перед гражданами за неработающие маршрутки

Глава Кишинева Ион Чебан заявил, что мэрия в срочном порядке ищет решения возникшей ситуации, именно для этого в столицу необходимо закупить 100 автобусов.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан принес извинения жителям Скинос за то, что в среду им пришлось идти пешком из-за отсутствия маршрутных такси.

"Именно по этой причине нам нужно 100 автобусов, которые должны появиться на улицах муниципия Кишинев как можно скорее", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Чебана, люди не должны страдать из-за некомпетентности и безразличия некоторых людей, которые заботятся только о собственном кармане.

На минувшей неделе, на заседании столичного муниципального совета Ион Чебан представил проект по закупке автобусов для Кишинева со сборкой в столице для улучшения качества услуг общественного пассажирского транспорта.

Согласно подсчетам, цена на автобусы, собранные в Кишиневе, составит около 120 000 евро - минимум на 7-10% по сравнению с ценой, предложенной для продажи предприятиями-производителями, а также с учетом освобождения от НДС.

Товар будет приобретен у завода-производителя в Республике Беларусь, который готов совместно финансировать две трети базовой ставки Национального банка Молдовы, но не более 4,3%.

Заседание муниципального совета Кишинева, на котором планируется рассмотрение проекта по закупке автобусов, намечено на 5 марта.

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