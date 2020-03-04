Массовое отравление детей в гимназии на юге Молдовы: что предприняли власти

Накануне с признаками отравления госпитализировали 36 учащихся гимназии в селе Чок-Майдан в возрасте от 8 до 15 лет.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Работа столовой в гимназии в селе Чок-Майдан (Комрат), где отравились несколько десятков детей, приостановлена. Об этом сообщили в Нацагентстве продовольственной безопасности страны.

В связи с произошедшим проведено расследование, в результате которого удалось отследить как продукты попали в столовую образовательного учреждения их поставщика, а также определить партии этих товаров.

Кроме того на проверку взяты образцы воды и еды, приготовленной на месте. Блюда хранились в холодильнике. Результаты лабораторных исследований будут готовы в течение семи дней.

Если продукты не будут соответствовать нормам, то партии, доставленные экономическими агентами, будут изъяты.

Накануне с признаками госпитализировали отравления 36 детей.

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