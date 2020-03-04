13:34 04 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.54
  • RUB0.26
  • RON4.06
  • UAH0.70
Поиск
Срочно:
Больничный коридор

Массовое отравление детей в гимназии на юге Молдовы: что предприняли власти

© Fotolia / VILevi
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200304/29409610/massovoe-otravlenie-detey-v-gimnazii-na-yuge-moldova-chto-predprinyali-vlasti.html

Накануне с признаками отравления госпитализировали 36 учащихся гимназии в селе Чок-Майдан в возрасте от 8 до 15 лет. 

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Работа столовой в гимназии в селе Чок-Майдан (Комрат), где отравились несколько десятков детей, приостановлена. Об этом сообщили в Нацагентстве продовольственной безопасности страны.

Больница
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Новые детали массового отравления детей на юге Молдовы: заявление врачей

В связи с произошедшим проведено расследование, в результате которого удалось отследить как продукты попали в столовую образовательного учреждения их поставщика, а также определить партии этих товаров.

Кроме того на проверку взяты образцы воды и еды, приготовленной на месте. Блюда хранились в холодильнике. Результаты лабораторных исследований будут готовы в течение семи дней.

Если продукты не будут соответствовать нормам, то партии, доставленные экономическими агентами, будут изъяты.

Накануне с признаками госпитализировали отравления 36 детей. 

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

За отравление 56 детей в молдавском лагере директор и повар отправятся под суд


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре.
Протест ветеранов вооруженного конфликта на Днестре - фото
Истребитель МиГ-31 перехватил условного нарушителя границы на Камчатке
Небесная погоня: МиГ-31 не оставил "нарушителю" шансов - видео
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться