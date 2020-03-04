В правительстве одобрили инициативы мэра Кишинева

Столичный градоначальник сообщил премьер-министру о проектах примэрии по модернизации и расширению дорожной инфраструктуры Кишинева.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Примэрия намерена закупить до конца года 100 белорусских автобусов для повышения качества транспортных услуг в Кишиневе. Их будут собирать на базе муниципального автобусного парка, что обеспечит и рабочие места. Об этом шла речь на встрече главы правительства Иона Кику с генеральным примаром муниципия Кишинев Ионом Чебаном.

"Автобусы будут приспособлены, в том числе, для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. После утверждения соответствующего решения в муниципальном совете, процедура будет запущена, и первые автобусы прибудут в Республику Молдова в июне", - говорится в пресс-релизе правительства.

Ион Чебан рассказал также о намерении примэрии собрать в Кишиневе 50 новых троллейбусов и обустройстве 10 тысяч парковочных мест для автомобилей. Премьер одобрил планы муниципалитета.

"Необходимо быстро и эффективно решить проблему пассажирского транспорта в муниципии. Она слишком долго игнорировалась, и сейчас общественный транспорт в столице зачастую вызывает недовольство", - подчеркнул он.

Также обсуждались краткосрочные и долгосрочные решения проблемы очистной станции в Кишиневе. Ион Чебан рассказал о действиях, которые предпринимаются, а также о сценарии решения этой проблемы.

"Это приоритет. Что бы мы ни делали, будь то отремонтированные дороги или привлечение инвестиций, все наши усилия будут омрачены проблемой запаха”, - заявил Ион Кику.

Ранее столичный градоначальник Ион Чебан принес извинения жителям Скинос за то, что в среду, 4 марта, им пришлось идти пешком из-за невышедших на рейсы маршрутных такси №108 и 178.

"Именно по этой причине нам нужно 100 автобусов, которые должны появиться на улицах муниципия Кишинев как можно скорее", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Чебана, люди не должны страдать из-за некомпетентности и безразличия некоторых людей, которые заботятся только о собственном кармане.

На минувшей неделе, на заседании столичного муниципального совета Ион Чебан представил проект по закупке автобусов для Кишинева со сборкой в столице для улучшения качества услуг общественного пассажирского транспорта.

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