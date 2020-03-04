Куда уж хуже: судьи грозят Минфину ухудшением качества юстиции 

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik, Александр Суру. Высшая судебная палата (ВСП) расценила проект министерства финансов о сокращении годового бюджета судебной системы, как вмешательство в осуществление правосудия. Судьи утверждают, что это приведет к ухудшению качества юстиции. Об этом гласит декларация, распространенная пресс-службой ВСП.

Таким образом, в высшей судебной палате считают, что урезание бюджета судебной системы негативным образом скажется на процессе осуществления правосудия, а в итоге на обществе в целом.

"Конституция Молдовы предусматривает независимость судебной власти, её отделение от законодательной и исполнительной властей. Судебная система способна выполнять свои обязанности лишь в условиях финансовой независимости, предусмотренной действующим законодательством", - указано в тексте декларации.

В ВСП утверждают, что бюджет судебных инстанций является ресурсом, необходимым для качественного осуществления правосудия: "Таким образом, меры, предпринятые Минфином о сокращении бюджета судебных инстанций, приведут к невозможности выполнения действий, намеченных Высшей судебной палатой".

"Конституционный статус судей является благом всего общества. В государственном механизме обеспечения соблюдения прав человека первостепенной важностью является правильная работа судебной власти. Сокращение бюджета судебной системы противоречит принципам независимости, в том числе финансовой", - считают судьи.

В итоге, высшая судебная палата выразила озабоченность в связи с возможными эффектами от мер министерства финансов и расценила их, как вмешательство в процесс осуществления правосудия.

Ранее премьер-министр Ион Кику распорядился сократить бюджет судебной системы на 70 миллионов леев. Это сумма компенсации, которую Молдова должна выплатить бывшим акционерам торгового дома "Gemeni" в результате проигрыша в ЕСПЧ. Более того, глава кабмина потребовал от министра юстиции Фадея Нагачевского ускорить разработку механизма привлечения к финансовой ответственности судей, чьи решения привели к проигрышу Молдовы в Страсбургском суде.

По данным, опубликованным ЕСПЧ, Молдова только за 2019 год проиграла 54 дела. По 22 из них государство было осуждено за нарушение права на справедливый суд. По другим 15 - за нарушение права на собственность, а по девяти - за нарушение права на свободу и безопасность.

В Министерстве юстиции уточнили, только в начале 2020 Молдова проиграла 14 дел. Общая сумма компенсаций уже превысила 45 тысяч евро. Согласно тем же данным, за 19 лет Молдова проиграла в общей сложности 316 дел.

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