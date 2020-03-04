Ситуация по ОРВИ в Приднестровье улучшилась

ТИРАСПОЛЬ, 4 мар – Sputnik. Количество заболевших острыми инфекциями верхних дыхательных путей в Левобережье уменьшилось. За прошедшую неделю оно сократилось почти на 800 случаев. Зарегистрировано 4346 случаев, когда на предыдущей неделе было зафиксировано 5107.

"Госпитализирован 201 человек. Но эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям по-прежнему оценивается как неблагополучная", - отметили в пресс-службе Минздрава.

За неделю врачи выявили 217 случаев тяжелых острых респираторных инфекций. Один летальный исход зафиксировали в Григориопольском районе.

Если разложить по возрастному показателю ситуацию по тяжелым формам заболеваний, то больше всего случаев отмечается в возрасте от 30 до 64 лет – 81. В два раза меньше зафиксировано тяжелых больных до 4 лет – 43, от 5 до 14 лет – 41, старше 65 лет – 37. В категория от 15 до 29 лет число самое меньшее - 15 случаев.

По информации регионального центра гигиены и эпидемиологии, в Приднестровье за девятую неделю года было зарегистрировано девять новых случаев гриппа, шесть из них обнаружили у детей от 5 до 14 лет.

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