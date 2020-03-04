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Церемония вручения наборов робототехники для 45 учебных заведений Молдовы.

Более сорока учебных заведений теперь идут в "ногу" с роботами

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200304/29416281/bolee-40-uchebnykh-zavedeniy-teper-idut-v-nogu-s-robotami-.html

Расширение проекта по образовательной робототехнике предоставит студентам из 45 школ возможность развивать свое творчество, способность работать в команде и критическое мышление.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. В среду, 4 марта, состоялась церемония вручения наборов робототехники для 45 учебных заведений.

Мероприятие состоялось в Национальном центре цифровых инноваций в области образования "Класс будущего" государственного педагогического университета имени Иона Крянгэ. Оно организовано в рамках этапа расширения программы образовательной робототехники, осуществляемой Проектом по повышению конкурентоспособности в Молдове

Церемония вручения наборов робототехники для 45 учебных заведений Молдовы.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Наборы робототехники.
"Министерство образования, культуры и исследований поддержало программу робототехники с самого начала, обеспечив ее успешность и долгосрочность на национальном уровне", - заявил глава ведомства Корнелиу Попович, присутствовавший на мероприятии.

Он подчеркнул, что робототехника была включена и как дополнительная дисциплина обучения в школьной учебной программе, а также как модуль в рамках дисциплины "технологическое образование".

"Ежегодное расширение программы чрезвычайно радует нас и мотивирует оказывать всю необходимую поддержку для интеграции инновационных методов обучения в школы по всей стране”, - подчеркнул глава Минобразования.
Церемония вручения наборов робототехники для 45 учебных заведений Молдовы.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

В то же время Попович высоко оценил стратегическое партнерство между министерством образования, культуры и исследований и партнерами по развитию, поблагодарив их за оказанную поддержку.

Церемония вручения наборов робототехники для 45 учебных заведений Молдовы.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Ученики столичного лицея на церемонии вручения работотехники.

Программа изучения робототехники RoboClub начала свою работу в Республике Молдова в марте 2014 года при финансовой поддержке Агентства США по развитию, правительства Швеции в партнерстве с Министерством образования, и Национальной Ассоциацией компаний в области информационных технологий и связи (ATIC).

В настоящее время программа ”RoboClub" внедряется в 178 учебных заведениях и 19 библиотеках Молдовы.

Робототехника предлагает уникальный способ изучения науки, технологий, инженерии и математики, а также вдохновляет учеников развивать карьеру в этой области.

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