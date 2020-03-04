В Молдове будут уделять больше внимания здоровью детей – подробности

В республике разработана новая методика диагностирования заболеваний у маленьких пациентов – соответствующую практику внедряют специалисты министерства здравоохранения, труда и социальной защиты РМ.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Значительное повышение температуры, фарингит, пневмония или анемия – лишь некоторые проблемы, которые могут усугубить состояние здоровья детей до 5 лет и привести к серьезным осложнениям и даже летальным исходам.

Своевременное обращение к врачу, квалифицированная помощь на уровне первичной медицины (поселковых медицинских центров, семейных врачей) позволит спасти жизни самых маленьких пациентов в нашей стране.

Об этом шла речь на конференции, организованной министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в Оргееве. На мероприятие съехались десятки семейных врачей со всей республики.

Главной задачей, которую поставил перед собой Минздрав, стала необходимость определения диагноза у малышей в самые сжатые сроки, чтобы вовремя начать лечение, так, чтобы не осталось последствий для здоровья пациента. Именно на это обратили внимание медработников, приехавших на конференцию.

Комплексный подход с рассмотрением подозрений на различные диагнозы у малышей, детальный анализ симптомов недуга, все это должны активно применять в своей практике детские и семейные врачи Молдовы, уточнили в Минздраве.

Как подчеркнула координатор программ представительства Всемирной организации здравоохранения в Молдове Лариса Бодерскова, обучение врачей этим навыкам пройдет по всей республике, включая приднестровский регион.

"Крайне необходимо, чтобы все врачи в республике быстро и точно устанавливали диагнозы детям до 5 лет, в случае необходимости срочно отправляли их на лечение в стационар, где маленькие пациенты могли бы получить весь спектр необходимых медицинских услуг", - заявила эксперт.

Первый курс повышения квалификации в целях определения точных диагнозов у детей до 5 лет прошли 30 специалистов из Оргеевского, Резинского, Шолданештского и Теленештского районов Молдовы.

В ходе переподготовки семейным врачам напомнили о необходимости обращать внимание на рацион маленьких пациентов, рисковые ситуации, которые могли бы повредить здоровью ребенка, на проведение своевременной вакцинации.

"Этот сегмент должен быть значительно укреплен, чтобы родители знали, что их малышу оказывается самая квалифицированная медицинская помощь. Мы бы хотели, чтобы эта помощь детям предоставлялась в соответствии с последними требованиями Всемирной организации здравоохранения", - заявила Нинель Ревенко – заместитель директора Института матери и ребенка (Кишинев).

Специалист подчеркнула, что медицинские услуги для самых маленьких пациентов в нашей стране должны достигнуть уровня медпомощи, оказываемой детям в самых развитых странах Европы.

Врачи с благодарностью восприняли инициативу Минздрава Молдовы, уточнив, что знакомы с основными методиками диагностики заболеваний у детей, но дополнительные знания, которые они получают, позволят избегать ошибок, быстро принимать решения и определять, в каком курсе лечения нуждается ребенок.

"В селах Молдовы ситуация – более сложная. Нам необходимо уделять каждому родителю, пришедшему с больным ребенком, как минимум полчаса, чтобы детально объяснить, в какой терапии нуждается малыш, удостовериться, что взрослые будут соблюдать режим лечения. Такие курсы позволят нам повысить квалификацию, предоставлять более качественные услуги пациентам", - подчеркнула Юлиана Рошка – врач Центра здоровья, расположенного в селе Мындрешть Теленештского района.

В Минздраве уверены – действенное повышение квалификации врачей в стране позволит снизить детскую смертность, добиться молниеносной реакции на недомогание и другие симптомы, чтобы вовремя купировать заболевание, избежать появления инвалидности у малышей вследствие запущенности недуга и появления осложнений. Своевременная диагностика, определение маленьких пациентов в стационары и начало точного лечения помогут сделать так, чтобы подрастающее поколение, в большинстве своем, оставалось здоровым, уверены в ведомстве.

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