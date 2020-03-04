"Прослушка" как самая популярная негласная следственная мера

По результатам проверки Генпрокуратура установила серьезные нарушения в части проведения следственных мероприятий, сам факт и методы которых не подлежат оглашению.

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Пятеро сотрудников полиции и десять прокуроров будут привлечены к ответственности за ненадлежащее проведение негласных следственных мероприятий, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Это стало следствием того, что ведомство установило целый ряд недостатков как в действиях самой прокуратуры, так и в специальных подразделениях.

"Были возбуждены пять уголовных дел, еще три находятся на предварительной стадии уголовного производства. Речь идет о незаконном сборе информации, которая защищена действующим законодательством", - утверждают в прокуратуре.

В частности, правоохранители были уличены в сборе информации, которая представляет личную тайну, с помощью спецсредств и при использовании служебного положения. Фигурантами уголовного производства стали пятеро сотрудников Национального инспектора расследований, а также трое прокуроров.

"В то же время, в отношении семи прокуроров были возбуждены 13 дисциплинарных производств, которые были направлены Дисциплинарной коллегии Высшего совета прокуроров", - сообщил тот же источник.

Между тем, по данным Генпрокуратуры, за 2019 год в рамках 50 тысяч уголовных дел гособвинители запросили в суде проведение свыше четырех тысяч негласных следственных действий. Из них суд отклонил всего 38. Согласно докладу, наиболее популярной мерой у прокуроров оказалось прослушивание телефонов.

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