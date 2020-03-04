"Прослушка" как самая популярная негласная следственная мера

КИШИНЕВ, 4 мар – Sputnik. Пятеро сотрудников полиции и десять прокуроров будут привлечены к ответственности за ненадлежащее проведение негласных следственных мероприятий, передает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Это стало следствием того, что ведомство установило целый ряд недостатков как в действиях самой прокуратуры, так и в специальных подразделениях.
"Были возбуждены пять уголовных дел, еще три находятся на предварительной стадии уголовного производства. Речь идет о незаконном сборе информации, которая защищена действующим законодательством", - утверждают в прокуратуре.
В частности, правоохранители были уличены в сборе информации, которая представляет личную тайну, с помощью спецсредств и при использовании служебного положения. Фигурантами уголовного производства стали пятеро сотрудников Национального инспектора расследований, а также трое прокуроров.
"В то же время, в отношении семи прокуроров были возбуждены 13 дисциплинарных производств, которые были направлены Дисциплинарной коллегии Высшего совета прокуроров", - сообщил тот же источник.
Между тем, по данным Генпрокуратуры, за 2019 год в рамках 50 тысяч уголовных дел гособвинители запросили в суде проведение свыше четырех тысяч негласных следственных действий. Из них суд отклонил всего 38. Согласно докладу, наиболее популярной мерой у прокуроров оказалось прослушивание телефонов.
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