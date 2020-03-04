22:08 04 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.54
  • RUB0.26
  • RON4.06
  • UAH0.70
Поиск
Молдавские леи

Пособия детям: государство меняет механизм выплат для некоторых категорий

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
Получить короткую ссылку
54 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200304/29418443/posobiya-detyam-gosudarstvo-menyaet-mekhanizm-vyplat-dlya-nekotorykh-kategoriy.html

Как отмечают в кабмине, прежнее законодательство в этой области не учитывало многих нюансов, которые мешали социальным выплатам.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Правительство усовершенствовало механизм выдачи социальных пособий, предназначенных детям, оставшимся без родительской опеки. Речь идет о тех из них, кто получает профессиональное техническое или высшее образование. Соответствующие поправки в законодательство кабинет министров принял на очередном заседании в среду.

© CC0 / Pixabay / fancycrave1
Что будет в нынешнем году с пособиями по рождению детей

Как пояснили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, на пособие смогут рассчитывать не только дети, навсегда оставшиеся без родительской заботы, но и дети, у который этот статус носит временный характер. Таким образом, несовершеннолетние студенты этих двух категорий с начала следующего года будут получать 2198 леев, а совершеннолетние 2028, что на 70-150 леев больше, чем раньше. В профильном ведомстве отмечают, что довели размер пособия до минимального прожиточного уровня. А получать его можно будет даже во время летних каникул.

Власти также изменили механизм выдачи денежных средств. С момента вступления поправок в силу, их будут выдавать не университеты, а органы опеки, на учете у которых стоят эти категории студентов. Как пояснили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, такой подход устранит ситуацию, при которой учащиеся частных учебных заведений не могли получить положенную материальную помощь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Дети без крова не останутся: примэрия выделит деньги


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Игроки в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Польши и России.
Работы фотокора "Россия сегодня" признаны лучшими на конкурсе в США
Реки Молдовы кто превратил Бык в ядовитый поток
Сенсационное признание – кто превратил реку Бык в ядовитый поток
Великий пост 2020
Великий пост в 2020 году: какая еда благословляется

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться