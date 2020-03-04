Пособия детям: государство меняет механизм выплат для некоторых категорий

Как отмечают в кабмине, прежнее законодательство в этой области не учитывало многих нюансов, которые мешали социальным выплатам.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Правительство усовершенствовало механизм выдачи социальных пособий, предназначенных детям, оставшимся без родительской опеки. Речь идет о тех из них, кто получает профессиональное техническое или высшее образование. Соответствующие поправки в законодательство кабинет министров принял на очередном заседании в среду.

Как пояснили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, на пособие смогут рассчитывать не только дети, навсегда оставшиеся без родительской заботы, но и дети, у который этот статус носит временный характер. Таким образом, несовершеннолетние студенты этих двух категорий с начала следующего года будут получать 2198 леев, а совершеннолетние 2028, что на 70-150 леев больше, чем раньше. В профильном ведомстве отмечают, что довели размер пособия до минимального прожиточного уровня. А получать его можно будет даже во время летних каникул.

Власти также изменили механизм выдачи денежных средств. С момента вступления поправок в силу, их будут выдавать не университеты, а органы опеки, на учете у которых стоят эти категории студентов. Как пояснили в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты, такой подход устранит ситуацию, при которой учащиеся частных учебных заведений не могли получить положенную материальную помощь.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK