На грани катастрофы - ситуация на очистных сооружениях и запах в Кишиневе

Генеральный примар муниципия Кишинев сообщил, что работы на городской станции очистки сточных вод ведутся максимальными темпами, чтобы решить проблему, которая назревала годами.

КИШИНЕВ, 4 мар - Sputnik. Работы на станции очистки сточных вод в столице идут довольно быстрыми темпами, но ситуация остается почти катастрофической. Об этом на пресс-конференции в среду заявил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

По словам столичного градоначальника, за 12 лет в сточных озерах-накопителях скопилось порядка 500 тысяч кубометров ила, а в геотубах - порядка 58 тысяч кубометров. Геотубы законсервированы, озера - заполнены, места для хранения ила больше нет, поэтому ситуация является близкой к катастрофической.

Чебан подчеркнул: есть утвержденный план работы и несколько решений в этом направлении, а на следующей неделе вновь соберется рабочая группа, которая и так работает в ускоренном темпе.

"Ни в одном городе, от Лиссабона до Владивостока, нет такого. Ил и грязь в сточных озерах скапливались годами. Геотубы заполнены недегидратированным илом. Это, по мнению экспертов, - экологическая катастрофа. Виновна в этом предыдущая муниципальная власть. Не исключаю, что это было сделано со злым умыслом", - заявил мэр.

Столичный градоначальник обратился к правоохранительным органам республики с просьбой расследовать ситуацию и определить виновных в сложившейся сложной экологической ситуации, чтобы они понесли ответственность согласно положениям законодательства республики.

Как показали исследования, проведенные в лабораториях Института химии Академии наук Молдовы, причиной появления белого цвета сточных вод, вызывающего невыносимый запах с очистных сооружений в Кишиневе, является высокая концентрация сероводорода, а также сульфидов.

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